El presidente de Chile llega a Paraguay para participar en la cumbre del Mercosur

Compartir

2 minutos

Asunción, 29 jun (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, arribó este lunes a Paraguay para participar en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, que se celebrará el martes en Luque (centro), en su primera visita oficial al país suramericano desde que asumió el poder en marzo pasado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó de la llegada del mandatario chileno, que fue recibido por la viceministra paraguaya de Relaciones Económicas e Integración, Patricia Frutos, en el espigón presidencial del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de Luque, cercano a Asunción.

Kast es el tercer presidente que aterriza en Paraguay para asistir a la cumbre de presidentes del Mercosur, tras la llegada este lunes del mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, y de Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, quien arribó en la víspera.

Tras su participación en la cumbre, Kast realizará la visita oficial de Estado en Asunción, donde asistirá a algunas sesiones ampliadas para abordar temas de integración y firma de acuerdos, antes de reunirse con su homólogo paraguayo, Santiago Peña.

La agenda de Kast prevé conversaciones con algunos mandatarios de la región, entre ellos el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, según anunció el país andino.

Además, el mandatario chileno será recibido el martes por el Congreso de Paraguay, que convocó a senadores y diputados a una reunión en el pleno.

Luego de cumplir su agenda en Paraguay, Kast tiene previsto viajar a Uruguay, donde mantendrá un encuentro con Orsi.

Chile, Ecuador, Panamá, Colombia, Guyana, Surinam y Bolivia son países asociados del Mercado Común del Sur (Mercosur), formado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Kast visitó la capital paraguaya en junio de 2025, cuando era candidato a la Presidencia, para participar del Foro de Madrid. EFE

nva/jrg

(Foto)