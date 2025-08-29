The Swiss voice in the world since 1935

El presidente de Ecuador es recibido por los príncipes herederos de Japón

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Tokio, 29 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantuvo este viernes una audiencia con los príncipes herederos de Japón, Fumihito y Kiko de Akishino, como broche final a la agenda oficial de su viaje al país, que estuvo centrada en estrechar la cooperación comercial y las inversiones.

Noboa y su esposa, la primera dama Lavinia Valbonesi, fueron recibidos por sus altezas imperiales en la residencia oficial de la pareja en Tokio, una audiencia que Quito calificó como «un gesto de cordialidad y respecto mutuo» y que pone en valor «la relación entre Ecuador y Japón»

En el encuentro, el también jefe de Estado ecuatoriano agradeció la hospitalidad recibida durante su visita y subrayó los más de cien años de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Japón, «construidas sobre la cooperación y la amistad», según un comunicado publicado por la Presidencia del país sudamericano.

El mandatario ecuatoriano le trasladó a los príncipes de Akishino el agradecimiento de Ecuador por el apoyo que Japón siempre le ha prestado al país en situaciones de emergencia «y resaltó el aporte de la comunidad japonesa en Ecuador como un vínculo humano y cultural de gran valor», de acuerdo al texto.

Asimismo, compartió con la pareja -hermano menor y cuñada del actual emperador, Naruhito-, el interés de su país en materia de conservación de la biodiversidad y dialogó con ellos sobre las investigaciones para la protección medioambiental que se están llevando a cabo en torno a la reserva natural ecuatoriana más importante, las Islas Galápagos.

Noboa puso así fin a la agenda oficial de la visita que realizó desde el martes a Japón y durante la que se reunió con representantes de la mayor patronal japonesa, presidió un foro donde presentó los atractivos de Ecuador a inversores nipones y compartió tiempo con la comunidad ecuatoriana residente en Japón y organismos orientados a las relaciones amistosas entre ambos países.

El presidente ecuatoriano también mantuvo, en la víspera, una cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, que se comprometió a impulsar la adopción de un acuerdo comercial bilateral.

Noboa partirá el sábado hacia Vietnam para una visita de tres días en los que se reunirá con el primer ministro Pham Minh Chinh, entre otras actividades. EFE

mra/raa/jac

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR