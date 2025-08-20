El presidente de Ecuador inicia visita a Argentina para aumentar inversiones y comercio

2 minutos

Buenos Aires, 20 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inició este miércoles una visita a Argentina con un encuentro con empresarios que busca incrementar las inversiones y el comercio bilateral, informaron fuentes oficiales.

Acompañado por la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, Noboa participó en Buenos Aires en un encuentro organizado por la Cámara de Comercio y Servicios de Argentina, una de las principales entidades empresariales del país suramericano.

«El espacio permitió presentar a potenciales inversionistas las oportunidades que ofrece Ecuador y abrir nuevas puertas para profundizar el intercambio comercial, generando dinamismo económico, empleo y más oportunidades», informó la Cancillería ecuatoriana en redes sociales.

De acuerdo con datos oficiales, en el primer semestre del año Argentina exportó a Ecuador 423 millones de dólares, con un alza interanual del 7,7 %, mientras que en el mismo período importó desde ese país 217,7 millones de dólares, lo que implicó un salto del 45,9 % interanual.

Pese al fuerte aumento en las importaciones desde Ecuador, en la primera mitad del año la balanza comercial bilateral arrojó un superávit para Argentina de 205 millones de dólares.

Noboa llegó este miércoles a Argentina en su tercera escala de una gira que ya le ha llevado a Brasil y Uruguay.

El objetivo de su visita a Argentina es fortalecer la cooperación bilateral en sectores estratégicos como seguridad, comercio, minería, energía renovable y biotecnología.

Noboa tiene previsto reunirse con el presidente argentino, Javier Milei, y mantener encuentros con representantes de la Cámara de Diputados y con la comunidad de estudiantes ecuatorianos en Argentina, entre otros compromisos. EFE

