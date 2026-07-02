El presidente de Kenia felicita a Xi por el 105 aniversario del Partido Comunista de China

Compartir

2 minutos

Nairobi, 2 jul (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, felicitó a su homólogo chino, Xi Jinping, con motivo del 105 aniversario del Partido Comunista de China (PCCh) y ensalzó el fortalecimiento de la alianza estratégica entre Nairobi y Pekín.

En una carta remitida a Xi que recogen este jueves medios locales, Ruto afirmó que China ha protagonizado «una de las transformaciones más notables de la historia moderna».

El jefe de Estado keniano enfatizó que, bajo el liderazgo del Partido Comunista, «ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza», además de convertirse en una potencia mundial en ciencia, tecnología e innovación.

El mandatario señaló también que esos logros reflejan el compromiso del PCCh con «la autorreforma, la autodisciplina y una gobernanza eficaz».

Ruto subrayó, además, la importancia de la cooperación entre China y África a través de iniciativas como el Foro de Cooperación China-África (FOCAC) y la Nueva Ruta de la Seda, al considerar que han reforzado el papel de Pekín como «socio estratégico integral de confianza» del continente y como defensor de la cooperación Sur-Sur.

«Confío en que la amistad duradera y la Asociación Estratégica Integral entre Kenia y China continúan prosperando para beneficio mutuo de ambas naciones y de sus pueblos», concluyó.

Kenia y China mantienen una estrecha relación diplomática y económica desde hace años.

China es uno de los principales socios de Kenia en infraestructuras, comercio, inversión y tecnología, además de financiar algunos de los mayores proyectos de transporte desarrollados en el país durante la última década.

El Partido Comunista celebró este miércoles su 105 aniversario con un acto en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, donde Xi destacó su papel histórico en el desarrollo del país.

Fundado en 1921, el Partido Comunista de China gobierna el país desde la proclamación de la República Popular en 1949 y cuenta con más de 101 millones de militantes, según datos oficiales. EFE

dna/pa/ah