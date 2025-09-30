The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El presidente de la RCA convoca oficialmente elecciones generales para el 28 de diciembre

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nairobi, 30 sep (EFE).- El presidente de la República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra, firmó un decreto para convocar oficialmente elecciones presidenciales, legislativas, regionales y municipales el próximo 28 de diciembre.

Según se informó a través de emisoras de radio locales a última hora del lunes, Touadéra llamó así a votar en los próximos comicios a unos 2,4 millones de electores en el país, que tiene una población total de unos 6 millones.

De acuerdo al decreto presidencial, la campaña electoral se desarrollará entre los días 13 y 26 de diciembre, mientras la presentación de candidaturas se abre el próximo 2 de octubre.

Touadéra confirmó a finales del pasado julio que buscará la reelección en los comicios, después de que un polémico referéndum permitiera en 2023 eliminar el límite constitucional de dos mandatos presidenciales.

El anuncio despertó el rechazo y la desconfianza tanto de organizaciones de la sociedad civil como de la oposición.

Aunque estas elecciones son vistas como un paso clave para el fortalecimiento de la democracia del país, la votación plantea dudas, después de que la pasada semana se rompiera el diálogo entre el Gobierno y el Bloque Republicano para la Defensa de la Constitución (BRDC), que reúne a los principales partidos opositores.

Las conversaciones, que empezaron el pasado día 2, debían abordar los desacuerdos en torno a la organización de los comicios.

La RCA sufre una violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes de mayoría musulmana -los Séléka (‘alianza’ en idioma sango)- tomó la capital, Bangui, y derrocó al expresidente François Bozizé, tras diez años de gobierno (2003-2013), lo que supuso el comienzo de una guerra civil. EFE

lbg/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR