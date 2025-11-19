El presidente de Panamá celebra la clasificación al Mundial

Panamá, 18 nov (EFE).- «Panamá al Mundial carajo!!!!», dijo emocionado este martes el presidente panameño, José Raúl Mulino, una vez que terminó el partido en que la Roja centroamericana logró su boleto directo al Mundial de 2026.

«Gracias por su patriotismo, dedicación y amor a la bandera que los abraza a todos. Viva Panamá ! !!!Un solo equipo!!!!!», escribió Mulino en su cuenta de la red social X, y pidió celebrar este acontecimiento «en paz, todos unidos».

El mandatario panameño expresó que «si mañana alguien llega tarde a trabajar lo entendemos, es un patriota que festejó hasta tarde el orgullo de ser panameño! El orgullo nacional permite flexibilidad Viva Panamá!!!!! Viva la Sele!!!!!».

La selección panameña goleó este martes a la de El Salvador por 3-0 en partido jugado en el estadio Rommel Fernández, por la fecha final de las eliminatorias de la Concacaf, y ganó el Grupo A.

La clasificación del conjunto canalero también se vio ayudada por una oportuna victoria de Guatemala sobre Surinam por marcador de 3-1.

El equipo panameño se adelantó en el marcador con gol tempranero de César Blackman al minuto 17 tras un potente remate en el área chica, mientras que el segundo llegó por intermedio de Eric Davis, que amplió la ventaja de penal.

José Luis Rodríguez terminó de apuntalar el triunfo panameño con un zapatazo de izquierda en el minuto 85, a lo que siguió una explosión de alegría y a la vez de tranquilidad para la roja centroamericana. EFE

