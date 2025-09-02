El presidente del gobierno español dice que «hay jueces haciendo política»

afp_tickers

3 minutos

El presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, acusó este lunes a jueces de su país de estar «haciendo política», al ser interrogado sobre presuntos casos de corrupción en los que se cuestiona a varios de sus allegados.

«Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna», dijo el jefe de gobierno socialista en una entrevista televisada, refiriéndose a los casos en que están involucrados entre otros su esposa Begoña Gómez y el hermano menor de Sánchez.

«Afortunadamente es la minoría, pero la hay y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia, al poder judicial», agregó en una entrevista en la televisión pública RTVE.

«Yo nunca pensé que esto pudiera pasarle a una persona que ejerza responsabilidades políticas, porque además, esto proviene de denuncias falsas», puntualizó.

Se usan «recortes de prensa de organizaciones ultraderechistas que se presentan en determinados juzgados para abrir una causa en este caso contra familiares, familiares como mi hermano o como mi esposa», señaló.

«Yo no tenía ninguna información objetiva de que pudieran estar cometiendo supuestos actos de corrupción», dijo Sánchez refiriéndose además a tres colaboradores suyos imputados.

Sánchez rechazó que haya cualquier tipo de «corrupción sistémica» en el Partido Socialista español del que es primer secretario.

La esposa del presidente de gobierno español fue convocada para el 11 de septiembre por un juez en el marco de una investigación por desvío de fondos, según un portavoz de un tribunal de Madrid.

Según los medios españoles, el juez busca saber si una funcionaria empleada en el equipo del presidente de gobierno trabajó para Begoña Gómez, en la época responsable de un máster en la Universidad Complutense de Madrid.

Desde abril de 2024, Gómez está imputada también por corrupción y tráfico de influencia.

Gómez, que dirigía hasta el inicio de clases de 2024 un máster de gestión en la Universidad Complutense de Madrid, es sospechosa para el juez de haber utilizado en su beneficio las funciones de su esposo para obtener financiamientos para su máster, especialmente ante el empresario Juan Carlos Barrabés.

La investigación se abrió tras quejas de dos grupos relacionados con la extrema derecha.

Esta investigación es uno de los muchos casos de corrupción en que están involucrados allegados a Sánchez, y que llevó a la oposición a pedir con frecuencia su renuncia.

El antiguo cercano colaborador de Sánchez, Santos Cerdán, tercero en la jerarquía del Partido socialista, fue detenido provisionalmente en junio en el marco de una investigación sobre sobornos relacionados con varios contratos públicos.

En el centro de esta misma investigación se encuentran también el exministro y cercano colaborador de Sánchez, José Luis Ábalos, y su cercano consejero, Koldo García.

El hermano menor de Pedro Sánchez es también objeto de una investigación desde 2024 por desvío de fondos, tráfico de influencia y fraude fiscal.

mdm/dth/yk/eg/atm