El presidente Noboa cancela su llegada a Vietnam y retorna a Ecuador tras visitar Japón

2 minutos

Quito, 29 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, canceló la visita que tenía prevista realizar a Vietnam y está de retorno a su país, tras haber culminado su visita a Japón, según informaron este viernes fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La visita a Vietnam quedó aplazadas por mutuo acuerdo entre ambos países, debido a compromisos de agenda del mandatario ecuatoriano, según las mismas fuentes de la Cancillería ecuatoriana, que no detallaron las razones en la agenda de Noboa que lo llevaron cambiar los planes de su gira por Asia.

Hasta ahora no había trascendido la agenda oficial que Noboa tendría en Vietnam, más allá de que llegaría únicamente acompañado por su ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y sin el resto de ministros que integraron su comitiva en Japón.

En Tokio, Noboa se reunió con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, así como con los príncipes herederos, Fumihito y Kiko de Akishino.

Con Ishiba, el presidente ecuatoriano definió una hoja de ruta para potenciarla en el futuro en materia de integración económica, tecnología, seguridad y comercio, según informó la Presidencia ecuatoriana.

En ese sentido, se firmó un acuerdo de cooperación entre ProEcuador y la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO) enfocado a la promoción de proyectos estratégicos bilaterales, intercambio de buenas prácticas de promoción comercial, clima de negocios y oportunidades de mercado.

En la capital nipona, Noboa lideró igualmente el foro ‘Promoción de Comercio e Inversiones del Ecuador en Japón’, donde se presentaron las oportunidades de negocio, seguridad jurídica y sostenibilidad que ofrece su país.

El mandatario ecuatoriano también se reunió con la principal patronal del país asiático, con miras a sentar las bases de una negociación para un acuerdo comercial de libre comercio entre ambas naciones.

Ante el gremio empresarial, el Gobierno ecuatoriano mostró el potencial del país andino para invertir en sectores estratégicos como la salud, el agro, la energía, la minería responsable, el sector alimentario, la seguridad, el sector automotriz, la tecnología y la producción.

Así mismo, Noboa tuvo un emotivo encuentro con la comunidad ecuatoriana y los becarios residentes en Japón, donde reconoció su esfuerzo y el aporte que realizan a Ecuador y al país asiático. EFE

