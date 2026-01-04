El presidente surcoreano Lee Jae-myung inicia en Pekín su primera visita de Estado a China

Pekín, 4 ene (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, llegó este domingo a Pekín para iniciar una visita de Estado de cuatro días a China, la primera desde que asumió el cargo, informaron medios oficiales chinos.

El viaje, que se prolongará hasta el próximo miércoles y que se realiza por invitación del presidente chino, Xi Jinping, marca el primer desplazamiento al gigante asiático de un jefe de Estado surcoreano en seis años, de acuerdo con la cadena estatal CCTV.

Durante su estancia en Pekín, Lee tiene previsto mantener reuniones y conversaciones oficiales con los principales dirigentes chinos.

El grueso de la agenda política se concentrará a partir del lunes, con una cumbre bilateral, la firma de varios memorandos de entendimiento y una cena de Estado, según la información facilitada previamente por la Presidencia surcoreana.

Posteriormente, el mandatario viajará a Shanghái, donde participará en encuentros económicos y actos de carácter histórico y empresarial.

Antes del inicio de la visita, Lee reiteró en una entrevista con medios chinos que Corea del Sur respeta el principio de ‘una sola China’, incluida la posición de Pekín sobre Taiwán, un asunto que China considera central en sus relaciones exteriores.

La visita se produce apenas dos meses después del último encuentro entre Lee y Xi, celebrado en noviembre de 2025 al margen de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, Corea del Sur.

Según la agencia surcoreana Yonhap News Agency, el presidente viaja acompañado por una delegación empresarial de más de 200 directivos, con el objetivo de abordar cuestiones prácticas de cooperación económica en ámbitos como las cadenas de suministro, la economía digital, el medio ambiente y el comercio bilateral, en un contexto regional marcado por la rivalidad entre China y Estados Unidos y las tensiones en el noreste asiático. EFE

