El presidente surcoreano ve «factible» congelar el programa nuclear del Norte y pide ayuda a Xi

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, proopuso el miércoles el congelamiento del programa nuclear de Corea del Norte a cambio de una «compensación» para Pyongyang y dijo que pidió la mediación de su par chino, Xi Jinping.

«Con solo parar a su nivel actual -sin producción adicional de armas nucleares, transferencia de materiales nucleares al exterior ni más desarrollo de misiles balísticos intercontinentales- ya sería una ganancia», declaró Lee a periodistas en Shanghái, tras varios días de reuniones con autoridades chinas.

«A largo plazo, no debemos desistir de la meta de una península coreana libre de armas nucleares», agregó.

Durante su visita a China, Lee pidió ayuda a su par Xi para frenar el programa nuclear norcoreano.

«Me gustaría que China tenga un papel mediador en temas relacionados con al península coreana, incluyendo el programa nuclear norcoreano. Todos nuestros canales están completamente bloqueados», indicó haberle dicho a Xi.

«Esperamos que China sirva como mediador, un mediador por la paz», señaló el líder surcoreano.

En respuesta, el presidente chino urgió a Seúl a tener «paciencia» con Pyongyang dadas las tensiones entre las dos Coreas, según Lee.

