El presidente taiwanés felicita a Takaichi por su investidura como primera ministra nipona

2 minutos

Pekín, 19 feb (EFE).- El presidente de Taiwán, William Lai, felicitó este miércoles a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, por su reelección al frente del Gobierno nipón, y agradeció su respaldo a la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

«Quiero felicitar sinceramente a la primera ministra Sanae Takaichi por su exitosa reelección», escribió anoche Lai, quien también dio las gracias a la dirigente japonesa por haber «subrayado en repetidas ocasiones en importantes foros internacionales la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán» y por «expresar su apoyo» a la isla.

El mandatario taiwanés expresó además su deseo de que Taipéi y Tokio «sigan profundizando su asociación» y trabajen conjuntamente para contribuir a la realización de «un Indo-Pacífico libre y abierto».

El mensaje se produjo el mismo día en el que el Parlamento japonés revalidó a Takaichi como primera ministra, tras la contundente victoria de su Partido Liberal Democrático (PLD) en las elecciones anticipadas del pasado 8 de febrero, que le otorgaron una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja.

La reelección de Takaichi se produce en un contexto de creciente tensión entre Japón y China a cuenta de Taiwán.

Pekín, que reclama la soberanía de la isla y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la «reunificación», calificó de «extremadamente graves» unas declaraciones del pasado noviembre por parte de Takaichi sobre una eventual intervención japonesa en caso de conflicto en el estrecho de Taiwán.

Las autoridades chinas han respondido en los últimos meses con protestas diplomáticas formales, advertencias públicas y medidas de presión económica frente a lo que consideran injerencias en sus asuntos internos. EFE

aa/sbb