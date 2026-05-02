El presidente Tebún dice que el papa aceptó abrir una embajada del Vaticano en Argelia

2 minutos

Túnez, 2 may (EFE).- El presidente argelino, Abdelmayid Tebún, reveló este sábado que propuso al papa León XIV, durante su visita el pasado abril a Argelia, abrir una embajada del Vaticano en el país magrebí y que el pontífice aceptó, aunque no reveló para qué fecha está prevista la instalación de la sede diplomática.

Durante un encuentro con representantes de la prensa nacional transmitido en los canales de radio y televisión del país, Tebún afirmó que la visita del papa «ha devuelto a Argelia a su posición y lugar natural como Estado al servicio de la humanidad, como mediador confiable y aceptado», y para estrechar relaciones diplomáticas sólidas.

El mandatario, quien adquirió con el papa el compromiso mutuo de «mantener un vínculo duradero y rico para ambas partes», dijo que las escenas de la visita de León XIV a la Gran Mezquita de Argel «presentaron una imagen más elevada que cualquier expresión sobre la convivencia» que -consideró- puede haber entre pueblos y personas con distintas ideas y visiones de la vida.

El pontífice católico llegó el 13 de abril a Argelia, primera visita de un papa a la cuna de San Agustín (354-430) -padre de la Iglesia católica e inspirador de la orden agustina, a la que pertenece León XIV- y primera parada del líder religioso en su gira por África, que concluyó diez días después en Guinea Ecuatorial, tras pasar por Angola y Camerún.

Según dijo Tebún, el pontífice confirmó ‘in situ’ que Argelia tiene raíces en la historia desde la era de San Agustín, e incluso desde antes, «desterrando el mito del antiguo colonizador (Francia, 1830) de que él creó el país».

Para el mandatario, la visita de León XIV «permitió transmitir el rostro y la voz reales y auténticos de Argelia al mundo». EFE

sb/jrg