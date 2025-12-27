El presunto agresor de tres mujeres en el metro de París pasa a la enfermería psiquiátrica

2 minutos

París, 27 dic (EFE).- El presunto agresor que hirió levemente a tres mujeres en el metro de París este viernes y que estaba bajo custodia policial desde entonces ha sido trasladado este sábado a la enfermería psiquiátrica, informaron los medios franceses.

La Fiscalía decidió retirar la custodia policial por «resultar incompatible con su estado mental», según el canal BFMTV.

El hombre, de 25 años y nacionalidad maliense, ya había sido condenado en Francia por «robo agravado y agresión sexual» -delitos por los que cumplió una pena de cárcel entre enero de 2024 y julio de 2025- y, desde entonces, era objeto de una orden de abandonar el territorio francés por estar en situación irregular.

El joven estaba bajo custodia policial desde el viernes por la tarde como presunto autor de la agresión a tres mujeres con un cuchillo en un convoy de la línea 3 del metro de París, en las estaciones de Arts-et-Métiers, République y Opéra. Los investigadores han descartado, de momento, el móvil terrorista.

En un comunicado remitido a EFE, la Fiscalía de París detalló que los servicios de la seguridad regional de los transportes (SRT) están a cargo de la investigación «por los delitos de tentativa de homicidio voluntario y violencia voluntaria con arma».

La Fiscalía explicó que el hombre fue identificado «gracias a las imágenes de videovigilancia» y a la posterior «activación de la geolocalización de su teléfono móvil».

Su arresto se produjo unas pocas horas después de los hechos en su domicilio, en Sarcelles, al norte de la capital francesa.

Las tres mujeres resultaron heridas de carácter leve, aunque sufrieron un fuerte «shock» emocional. EFE

