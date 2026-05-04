El primer ministro de Georgia dice que su reunión con Zelenski fue interesante y amistosa

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Tiflis, 4 may (EFE).- El primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze, calificó este lunes de «muy amistoso» su encuentro con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en los márgenes de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebra en Ereván.

«La conversación con Zelenski se produjo por iniciativa suya. Fue interesante y muy amigable», dijo Kobajidze a periodistas georgianos tras la cumbre.

El primer ministro georgiano, contra el que Kiev impuso sanciones en 2024, no dio detalles de la reunión, alegando que se celebró a puerta cerrada.

«Hablamos de las relaciones bilaterales. Ucrania es un país históricamente amigo para nosotros, y esto es algo que debemos cuidar», aseveró.

A la reunión asistieron los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, Maka Bochorishvili y Andrí Sybiga.

Tras el inicio de la guerra en Ucrania, Kiev acusó a Tiflis de falta de apoyo y retiró a su embajador de Tiflis en 2022.

En diciembre de 2024, Zelenski firmó un decreto que imponía sanciones a 19 altos cargos del gobierno georgiano, entre ellos el primer ministro y Bidzina Ivanishvili, fundador del gobernante partido Sueño Georgiano, considerado el hombre fuerte del país. EFE

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