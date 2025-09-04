El primer ministro Holness revalida su mandato y gana las elecciones de Jamaica

2 minutos

Redacción América, 3 sep (EFE).- El Partido Laborista de Jamaica (JLP, por sus siglas en inglés), dirigido por el primer ministro, Andrew Holness, logró asegurar la mayoría absoluta en el Parlamento este miércoles y ganar las elecciones de Jamaica para un tercer mandato consecutivo.

Con el 100 % de los votos escrutados en 62 de los 63 distritos electorales, el oficialista JLP logró 34 escaños, dos más de los necesarios para controlar el Parlamento, seguido por la principal fuerza opositora, el Partido Nacional del Pueblo (PNP), encabezado por Mark Golding, que se quedó con 29 escaños, según las cifras de la Comisión Electoral de Jamaica.

Golding compareció ante sus seguidores para conceder la victoria a Holness: «Acepto los resultados y reconozco el éxito de nuestros oponentes», declaró. «La democracia de Jamaica a veces nos da decepciones amargas (…) pero es muy importante que prioricemos la democracia antes que nada», agregó.

A pesar de que se presentaron 189 candidatos que representaban a cuatro partidos políticos y varios independientes, la contienda fue una lucha directa entre el JLP y el PNP, los únicos que lograron representación en la cámara legislativa.

De 2,1 millones de jamaicanos que estaban llamados a acudir a las urnas, participaron un 38,8%.

Las urnas cerraron a las 17:00 en hora local (22:00 GMT) y la victoria de Holness se conoció alrededor de las 11:00 en Jamaica (04:00 GMT del jueves), a falta de que el conteo finalice completamente.

Las elecciones fueron supervisadas por varios observadores nacionales, regionales e internacionales, entre ellos de la Comunidad del Caribe (Caricom), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Embajada de Estados Unidos y la Unión Europea (UE). EFE

