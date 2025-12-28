El primer ministro nacionalista gana las elecciones en Kosovo, pero sin mayoría absoluta

3 minutos

Pristina, 28 dic (EFE).- El gobernante partido Autodeterminación (Vetëvendosje), del primer ministro en funciones Albin Kurti, ganó este domingo con claridad las elecciones anticipadas de Kosovo con alrededor del 44 % de los votos, según las primeras proyecciones, pero sin lograr la mayoría absoluta.

Según el sondeo a pie de urna difundidos por la cadena ‘Klan Kosova’ tras el cierre de los colegios a las 18:00 GMT, Autodeterminación obtuvo el 44,1 % de los sufragios, lo que se traduciría en 49 escaños de un total de 120 en el Parlamento, sólo uno más que en los comicios de febrero.

Kosovo está inmerso en una parálisis política desde febrero, cuando la formación nacionalista en el poder perdió la mayoría absoluta que había conseguido en 2021 y no logró el apoyo de ninguna otra fuerza para formar Gobierno.

Según el mismo sondeo, el opositor Partido Democrático de Kosovo (PDK) se sitúa como segunda fuerza con el 23,9 % de los votos, lo que le otorgaría 27 escaños, mientras que la Liga Democrática de Kosovo (LDK) quedaría tercera con el 16,1 % y 18 diputados.

En los comicios de febrero, el PDK obtuvo 24 escaños y la LDK, 20, por lo que estas proyecciones se asemejan mucho a los resultados de las pasadas elecciones, que llevaron al país a una parálisis dada la incapacidad de Autodetermianción de formar Gobierno y de la oposición de plantear una alternativa.

Veinte escaños están reservados para las minorías étnicas de la antigua provincia serbia, que proclamó su independencia en febrero de 2008, diez de ellos para los serbokosovares y el resto para otros, como romaníes y bosniacos.

Estas han sido las séptimas elecciones legislativas celebradas en Kosovo desde su independencia unilateral, una decisión que no ha sido reconocida por Serbia ni por cinco estado de la Unión Europea (UE): España, Rumanía, Grecia, Eslovaquia y Chipre.

La votación se produce en medio de un repunte de las tensiones con Serbia desde 2021 y de la fricción de Kurti con la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, principales aliados de Kosovo, un factor que contribuyó a que no encontrara socios de gobierno.

Bruselas y Washington consideran que la política de mano dura de Kurti para reducir la influencia de Belgrado entre la minoría serbia de Kosovo aumenta la tensión y, además, le reprochan que no haya creado una prometida comunidad de municipios serbios, con cierta autonomía.

La UE espera un Gobierno dispuesto a reactivar el diálogo de normalización con Belgrado, una condición para que tanto Serbia como Kosovo avancen en su camino hacia la integración en el bloque comunitario.

En 2023, la Comisión Europea impuso sanciones diplomáticas y congeló fondos para Kosovo, pero la presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, prometió este mes que se retomaría la ayuda financiera.

Pero si el Parlamento vuelve a ser incapaz de formar Gobierno, Kosovo se arriesga a perder el acceso a los fondos del Plan de Crecimiento de la UE para los Balcanes Occidentales, dotado con 6.000 millones de euros, ya que su desembolso está condicionado a la aplicación de reformas.EFE

ib-ll/rod

(foto) (vídeo)