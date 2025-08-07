The Swiss voice in the world since 1935

El primer ministro palestino: «Construiremos Gaza y estableceremos un Estado».

Jerusalén, 7 ago (EFE).- El primer ministro de la Autoridad Palestina -que gobierna en partes de Cisjordania ocupada-, Mohamed Mustafa, afirmó este jueves que no dejará solo al pueblo de Gaza. «Construiremos Gaza y estableceremos un Estado», añadió.

«Esperamos que en las próximas semanas cese la guerra y comencemos a trabajar para reconstruir Gaza, en cooperación con nuestros hermanos en Egipto y muchos países del mundo», dijo Mustafa en el día en que se reúne el Gobierno israelí para decidir el futuro de su ofensiva en Gaza, con la amenaza de hacerse con el control de toda la Franja.

Mustafa hizo estas declaraciones en su visita este jueves al Consejo de Iglesias de Ramala, en Cisjordania, indica la nota.

«Gaza será reconstruida y Palestina se levantará. El panorama puede parecer sombrío, pero la fe en Dios es grande y nuestra esperanza en nuestro pueblo es grande», añadió.

Y explicó que Israel está usando «todos los medios a su disposición» para impedir el establecimiento de un Estado palestino independiente.

Sus palabras se producen en el día en que el gabinete de seguridad israelí, que decide sobre su ofensiva en Gaza, se reúne para decidir si ocupará todo el enclave palestino, tal y como ha amenazado con hacer el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.EFE

