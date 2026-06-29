El Programa Mundial de Alimentos pide coordinar ayudas tras doble terremoto en Venezuela

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Caracas, 29 jun (EFE).- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) urgió este lunes en Venezuela coordinación para la entrega de ayudas a las comunidades afectadas por el doble terremoto ocurrido el miércoles pasado ya que hay un «caos» logístico después de que cientos de personas se volcaran de forma espontánea a apoyar en estas zonas destruidas.

«Hemos tenido muchas personas que han, de muy buen corazón, empezado a entregar ayudas, pero eso genera un caos logístico importantísimo», indicó a EFE el director adjunto del programa de Naciones Unidas (ONU), Andrés Rodríguez.

El director valora la buena disposición de las personas que «de corazón» preparan una olla de comida y la llevan, pero, insiste, se requiere una organización logística para respetar la dignidad de las personas y garantizar su adecuada distribución.

«Hemos visto muchas imágenes que llega un camión y comienza a lanzar cosas a la gente y realmente creemos que hay que hacerlo de una manera en que no sea solamente más organizada para beneficio de la logística, sino también, por favor, para la dignidad de la gente a la que le estamos entregando», indicó.

Rodríguez también citó como ejemplo la cantidad de ropa que está aglomerada en las calles producto de esta ayuda que ha llegado sin ningún tipo de orden a La Guaira, el estado más afectado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han dejado hasta el momento 1.719 muertos y unos 5.034 heridos.

Recomendó, en ese sentido, contactar a organizaciones confiables para entregar los donativos.

El Programa Mundial de Alimentos está desplegado en las zonas afectadas por los sismos atendiendo a las personas damnificadas para garantizar alimentación.

«En este momento tenemos dentro del país ya más de 3.000 toneladas de alimentos (…) también estamos articulando con nuestra oficina regional y global para, si fuese necesario, importar (más) alimentos. Afortunadamente el puerto de La Guaira está funcionando, las fronteras con Colombia y con Brasil están abiertas», afirmó Rodríguez.

El programa, además, está entregando canastas alimentarias para que familias de cuatro personas puedan tener alimentación por aproximadamente un mes.

«Esto incluye cereales, como arroz, pasta, incluye leguminosas, incluye aceite e incluye sal. Esto es una canasta que es armada por un grupo de nutricionistas para cubrir necesidades kilocalóricas de las familias», detalló el director adjunto.

El doble terremoto del miércoles es el más letal que ha vivido Venezuela en el último siglo.

Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un seísmo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos. EFE

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