El proyecto de reforma laboral propuesto por Milei que busca «modernizar el trabajo»

Laura Guarinoni

Buenos Aires, 11 dic (EFE).- El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, envió este jueves al Congreso el proyecto de Ley de Modernización Laboral que, entre otras cuestiones, propone cambios en las condiciones de contratación, modificaciones en el sistema de indemnización, reducciones en contribuciones patronales y nuevas regulaciones para la actividad sindical.

El texto, que ingresó hoy al Senado para su debate y que el Ejecutivo pretende que se apruebe antes de fin de año, propone reformas centrales a la Ley de Contrato de Trabajo argentina -sancionada en 1976- y apunta a fijar un nuevo régimen laboral que tendrá efectos amplios en el empleo público y privado.

Estos son seis aspectos clave para comprender la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Milei:

1. Salarios

El proyecto define con mayor precisión los conceptos que integran la remuneración e incorpora la figura del “salario dinámico”, un componente variable que puede ser acordado en forma individual o colectiva y que se vincula al mérito o la productividad.

Habilita el pago en moneda extranjera y a través de billeteras virtuales y la posibilidad de abonar una parte del salario en bienes o servicios bajo determinadas condiciones.

2. Vacaciones y jornada laboral

Se permite fraccionar las vacaciones en períodos no inferiores a siete días corridos y se flexibiliza la organización del tiempo de trabajo, con jornadas que podrán extenderse por hasta 12 horas -cuatro más que las ocho actuales-, siempre que se respete un descanso de 12 horas entre jornadas.

Dispone la creación de “bancos de horas” para compensar horas extra mediante días libres, y se otorga mayor margen para que trabajadores y empleadores pacten jornadas y descansos, siempre respetando los límites impuestos por la ley.

3. Indemnizaciones y despidos

El proyecto reduce la base de cálculo de las indemnizaciones por despido y excluye conceptos como vacaciones y pagas extraordinarias, por no considerarse remunerativas.

Las empresas deberán aportar una «contribución obligatoria» del 3 % de la masa salarial a los nuevos Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que financiarán indemnizaciones. Ese aporte se descontará del pago al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) podrán abonar indemnizaciones en cuotas, y los empleadores que generen nuevos puestos quedarán temporalmente exentos del pago de estas contribuciones obligatorias.

En juicios laborales, la actualización de montos de indemnización se limitará al índice de inflación más un 3 % adicional.

4. Huelgas y protestas

La reforma amplía el listado de actividades consideradas esenciales -como salud, educación, energía, agua, telecomunicaciones o transporte- y crea la categoría de “actividades de importancia trascendental”, que deberán garantizar servicios mínimos de entre el 50 % y el 75 % durante una huelga.

Establece además que las horas de asamblea se descontarán del salario y se tipifican como infracciones graves los bloqueos o tomas de establecimientos.

5. Beneficios impositivos

La iniciativa reduce las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para empresas y elimina impuestos aplicados a determinados bienes.

Crea también el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), con estímulos fiscales para pequeñas y medianas empresas que inviertan localmente.

6. Trabajadores de plataformas

La reforma propuesta incorpora la figura de ‘prestadores independientes de plataformas tecnológicas’ y les exige estar registrados fiscalmente y el pago de su seguridad social.

La ley exige además el pago de un seguro de accidentes personales y precisa que empresas y trabajadores deberán acordar entre sí quién y cómo lo abona.

El texto especifica también que estos acuerdos no resultan un indicio de relación laboral o dependencia entre las plataformas y los repartidores. EFE

