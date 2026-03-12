El puente Atanasio Girardot, testigo excepcional de la relación entre Colombia y Venezuela

Cúcuta (Colombia), 12 mar (EFE).- El puente internacional Atanasio Girardot, que acogerá el viernes la reunión de los presidentes Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, ha sido testigo excepcional de los altibajos de la relación entre Colombia y Venezuela desde que en 2014 comenzó su construcción para fortalecer el comercio binacional.

En ese año, los entonces cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y de Venezuela, Elías Jaua, pusieron la primera piedra de esta obra de infraestructura que pasa por encima del río Táchira, frontera natural en ese punto.

El puente lleva el nombre de Atanasio Girardot, un prócer de la independencia de los dos países que nació en lo que hoy es Colombia en 1791 y murió en la Batalla de Bárbula (Venezuela) en 1813, con solo 22 años.

Este paso conecta a la localidad colombiana de Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander, con la venezolana de Pedro María Ureña, en el estado Táchira, y fue concebido como alternativa ante la saturación vehicular de los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, los dos principales cruces de la frontera.

El puente, de 280 metros de largo, están conformado por tres estructuras independientes, dos de las cuales están destinadas al tránsito de vehículos, una en cada sentido, y la tercera es para la circulación de peatones y bicicletas.

La obra tuvo un costo de más de 32 millones de dólares y fue entregada en 2016, pero nunca llegó a inaugurarse debido a la crisis en que estaban las relaciones de Colombia y Venezuela en aquel entonces.

Sin paso pero con mucho movimiento

Sin embargo, el puente fue escenario de la crisis venezolana, especialmente en 2019 cuando los almacenes ubicados del lado colombiano fueron utilizadas por el Gobierno para guardar la ayuda humanitaria que la oposición venezolana intentó ingresar, sin éxito, a su país.

Allí se reunieron, en febrero del mismo año, los entonces presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Chile, Sebastián Piñera, con el líder opositor Juan Guaidó, a quien reconocían como mandatario interino de Venezuela. También estuvo en abril de ese año el entonces secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.

Pese a la intensa actividad política, el puente permaneció años bloqueado desde el lado venezolano porque en ese 2019 el Gobierno de Nicolás Maduro atravesó contenedores para impedir la entrada de ayuda humanitaria gestionada por la oposición.

Reapertura fronteriza e inauguración

En septiembre de 2022, un mes después de haber asumido el poder, Petro restableció las relaciones con Venezuela y lideró la reapertura comercial de la frontera después de siete años cerrada.

El puente, en ese entonces llamado de ‘Tienditas’, no fue abierto en ese momento porque aún estaba bloqueado por los contenedores.

Rebautizado como Atanasio Girardot, el puente fue reparado luego de que fuesen removidos los contenedores y finalmente entró en funcionamiento el 1 de enero de 2023.

Desde entonces se convirtió en un importante paso fronterizo, con un intenso movimiento de carga, señal de la normalidad que vive la zona desde que se restablecieron las relaciones.

El 16 de febrero de 2023, Petro se reunió con Maduro en la mitad del puente para ratificar el buen momento de la relación bilateral, tal como lo hará nuevamente este viernes con Delcy Rodríguez, sucesora del líder chavista.

Impacto de la reapertura

El comercio bilateral superó en 2008 los 7.000 millones de dólares, pero con la crisis venezolana y la ruptura de relaciones, cayó hasta un piso de 222 millones de dólares en 2022.

Sin embargo, tras la reanudación de las relaciones, el comercio bilateral volvió a subir y llegó a 1.170 millones de dólares el año pasado, un crecimiento del 4,1 % con respecto a los 1.124 millones de dólares de 2024, según datos oficiales colombianos. EFE

