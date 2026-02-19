El realismo provocador de Courbet llega a Viena con la muestra ‘Realista y Rebelde’

Sara Corsellas

Viena, 19 feb (EFE).- ‘El origen del mundo’, el desnudo más célebre de Gustave Courbet, ha salido del Museo de Orsay de París para encabezar la exposición ‘Realista y Rebelde’, la primera gran muestra monográfica dedicada al artista en Viena y que abarca todas las fases de la obra del pintor francés.

Esta icónica obra, tan influyente como polémica desde su creación en 1866, marca el tono de una muestra que no rehúye la dimensión política, social y estética de Courbet (1819-1877), considerado el máximo exponente del realismo y uno de los artistas más combativos del siglo XIX.

La exposición, inaugurada este jueves en el Museo Leopold de Viena y abierta al público hasta el 21 de junio, reúne cerca de 130 piezas entre pinturas, dibujos y documentos procedentes de importantes colecciones como el propio Museo de Orsay, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid o el Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

Lejos de limitarse a la imagen provocadora que ha acompañado a Courbet durante décadas, el recorrido propone una lectura amplia de su obra, desde los grandes lienzos de temática social -que desafiaron a la academia francesa- hasta los paisajes, autorretratos y desnudos.

En ellos, el artista explora una pintura directa, audaz y profundamente ligada a la experiencia cotidiana.

Pobreza y miseria

«Era la pobreza absoluta y la miseria lo que Courbet quería retratar. Siempre estuvo en contra del sistema», explicó a EFE Hans-Peter Wipplinger, director del Museo Leopold y uno de los comisarios de la exposición.

«Courbet quería realizar en 1872 una gran presentación en Viena con motivo de la Exposición Universal de 1873», recordó el director.

«(Pero) desafortunadamente, esta enorme exposición nunca se realizó por la difícil situación política» y por la enemistad del pintor francés con la Monarquía.

En lugar de su exposición soñada, sólo pudo exhibir siete obras en una muestra colectiva organizada por la Asociación Austríaca de Arte.

Una obra en secreto

‘El origen del mundo’, que retrata en primer plano el sexo y el vientre de una mujer desnuda en la cama, fue, durante décadas, un secreto celosamente guardado.

Su primer propietario, el diplomático otomano Jalil-Bey, que encargó la obra a Courbet en 1866, la mantuvo oculta tras una cortina verde, reservada solo a un público selecto.

En 1868, el anticuario francés Antoine de la Narde se hizo con ella y la escondió tras un paisaje nevado en su tienda.

Incluso el famoso psicoanalista Jacques Lacan, el siguiente propietario, la mantuvo fuera de la vista, tapada por una composición de André Masson.

Tras su muerte, la obra pasó a manos del Estado francés como parte de pago de los impuestos sucesorios.

Desde 1995 y hasta la actualidad el cuadro se exhibe sin reservas en el Museo de Orsay de París, mostrando su audaz realismo a la vista de todos, sin cortinas ni ocultamientos, junto a otras obras maestras de Courbet.

La capacidad de incomodar de ‘El origen del mundo’ se volvió a constatar en 2024 cuando la pintura fue víctima de un acto de vandalismo durante una exhibición en el Centre Pompidou en Metz, donde dos activistas escribieron con pintura roja el lema ‘Me Too’ sobre el cristal protector del cuadro, que no sufrió daños.

Un sueño

Este episodio, ampliamente discutido en Francia, confirmó que el lienzo de Courbet sigue siendo, más de un siglo y medio después, una obra capaz de activar tensiones contemporáneas y de situarse en el centro de los debates culturales y políticos.

«La gente cuando ve este cuadro se incomoda», aseveró el director del Museo Leopold: «Claro, en aquella época no estaba pintado para un público amplio, sino para una persona especial».

Entre las obras más destacadas de la exposición hay ‘El Encuentro’ (‘Bonjour, Monsieur Courbet’) (1854), ‘Los picapedreros’ (1849) y ‘Sueño’ (1866).

Más de 150 años después de aquel sueño frustrado de mostrar su obra en Viena, ahora Courbet lo logra finalmente y su pintura se exhibe en la ciudad que no pudo conquistar en vida, reuniendo su audacia, su provocación y su mirada directa ante un público del siglo XXI que todavía se sorprende ante su realismo sin concesiones. EFE

