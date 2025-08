El regreso de ‘Miércoles’, la cita cultural imprescindible de la semana

Madrid, 4 ago (EFE).- El esperado regreso de ‘Miércoles’ en una segunda temporada que promete aún mayor espectáculo es la cita cultural imprescindible de esta semana, en la que también saldrán los nuevos álbumes de Jonas Brothes y The Black Keys y se estrenará la secuela de la comedia ‘Ponte en mi lugar’.

‘Miércoles’, a seguir batiendo récords

Es la segunda serie más vista de la historia de Netflix, solo superada por ‘Squid Game’ y ahora la segunda temporada de ‘Miércoles’ llega con el objetivo de arrebatar el récord a la producción surcoreana. De nuevo con Jenna Ortega como protagonista, en una aventura de la familia Addams que la lleva de vuelta a Nevermore.

Con el prestigio que da contar con la producción de la brillante mente de Tim Burton, y un reparto estelar con nombres como los de Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán o Emma Myers, ya antes del estreno de la segunda temporada el día 6, Netflix ha anunciado que contará con una tercera entrega.

Vuelven Jamie Lee Curtus y Lindsay Lohan como las Coleman

Una comedia de culto que a su vez era una nueva versión de un título de 1976 protagonizado por Jodie Foster, la ‘Ponte en mi lugar’ de 2003 supuso un respaldarazo para la entonces adolescente Lindsay Lohan, de solo 16 años, que tuvo una gran química con Jamie Lee Curtis, que interpretaba a su madre en una historia de intercambio de personalidades.

Dos décadas después repiten en ‘Ponte en mi lugar de nuevo’ como Tess (Curtis) y Anna Coleman (Lohan), que ahora tiene una hija y una futura hijastra, y la pareja descubre que el rayo que cayó veinte años atrás y provocó el intercambio, puede producirse dos veces.

‘Greetings From Your Hometown’, lo nuevo de Jonas Brothers

Dos años después de ‘The Album’ (2023), aclamado por la crítica y con buen resultado comercial, los Jonas Brothers publican el 8 de agosto su séptimo álbum de estudio, ‘Greetings From Your Hometown’, del que ya se han lanzado los singles ‘Love Me to Heaven’, ‘Slow Motion’ -con Marshmello- y ‘No Time to Talk’.

Un álbum que incluye una imagen exclusiva de cada país en el que se lanza y una carta de los hermanos Jonas en la que señalan que quieren llevar «un pedacito» de su ciudad natal (Wyckoff, New Jersey). Un disco al que seguirá una gira que comienza el día 10 en East Rutherford y que incluye 52 citas en Estados Unidos y dos en Canadá, con el concierto final en Vancouver el 18 de septiembre.

Y The Black Keys llegan con ‘No Rain, No Flowers’

La dupla creativa de Dan Auerbach y Patrick Carney afronta una nueva etapa a partir del 8 de agosto con un sonido bailable y vigorizante, el inconfundible ‘Groove Rock’, tras el poso más bluesero del previo ‘Ohio Players’ (2024).

Su decimotercero álbum de estudio será ‘No rain, no flowers’ y estará disponible también el 8 de agosto. Será el «trabajo más ambicioso y aventurado» del dúo, según Warner Music, que precisa que contará con la colaboración de compositores como Rick Nowels, Daniel Tashian o su teclista habitual Scott Storch. EFE

