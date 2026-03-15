El regulador de las comunicaciones de EEUU amenaza a medios por su cobertura de la guerra en Irán

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La agencia federal que regula las transmisiones en Estados Unidos amenazó el sábado a los medios de comunicación por su cobertura negativa de la guerra en Oriente Medio, después de que el presidente Donald Trump arremetiera contra titulares críticos de los «medios de noticias falsas».

Desde su primer mandato, Trump ha despreciado a los medios de comunicación tradicionales como portadores de «noticias falsas» y ha demandado a grandes cadenas por lo que considera una cobertura injusta.

Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), que supervisa los medios de radio, televisión e internet en Estados Unidos, afirmó que los radiodifusores se arriesgan a perder sus licencias por su cobertura informativa.

«La ley es clara. Los radiodifusores deben operar en beneficio del interés público y perderán sus licencias si no lo hacen», advirtió Carr en una publicación en X.

«Los radiodifusores que están difundiendo engaños y distorsiones informativas —también conocidas como noticias falsas— tienen ahora la oportunidad de rectificar el rumbo antes de que llegue el momento de renovar sus licencias», agregó.

La declaración de Carr no señaló a ningún medio concreto, pero incluyó una publicación de Trump en redes sociales en la que el presidente denunciaba «un titular deliberadamente engañoso de los medios de noticias falsas» sobre cinco aviones cisterna alcanzados por ataques iraníes en Arabia Saudita.

La Foundation for Individual Rights in Education (FIRE), una organización con sede en Estados Unidos que defiende la libertad de expresión, criticó la advertencia «autoritaria» de Carr y la consideró «escandalosa».

«Cuando el gobierno exige que la prensa se convierta en un altavoz del Estado bajo amenaza de castigo, algo va muy mal», afirmó en X.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron sus primeros ataques contra Irán el 28 de febrero, tanto Trump como el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, han rechazado de forma sistemática las informaciones críticas calificándolas de «noticias falsas».

El viernes, el Pentágono y la Casa Blanca arremetieron contra CNN después de que esta cadena publicara una información en la que sugería que Washington había subestimado la capacidad de Irán para perturbar el tráfico mundial de petróleo en el estrecho de Ormuz.

«Esta noticia es 100% NOTICIAS FALSAS», escribió la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en X.

El año pasado, Carr amenazó con quitarle la licencia de emisión a ABC tras unos comentarios del presentador de un programa nocturno de entrevistas, Jimmy Kimmel, sobre el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk.

ABC retiró brevemente el programa de Kimmel después de las amenazas, lo que provocó una ola de indignación antes de que volviera a emitirse.

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