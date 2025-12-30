El Reino Unido analizará la caja negra del avión militar libio siniestrado en Turquía

Argel, 30 dic (EFE).- El Gobierno del oeste de Libia anunció este martes que el Reino Unido analizará la caja negra del avión que se estrelló la pasada semana en Turquía, y en el que murieron cinco militares libios, entre ellos el jefe del Ejército, Mohamed al Haddad.

El ministro de Exteriores del oeste de Libia, Taher Salem Al Baour, y el embajador de Reino Unido en el país magrebí, Martin Reynolds, subrayaron la importancia de acelerar el análisis del contenido de la caja negra y anunciar los resultados lo antes posible para determinar las circunstancias del accidente.

El pasado viernes, el departamento encargado de investigar el accidente en Turquía anunció que Alemania no podía llevar a cabo el análisis de la caja negra por «falta de capacidad técnica para este tipo de aeronave», por lo que solicitaron apoyo al Reino Unido.

En el siniestro fallecieron, además, el jefe de las Fuerzas Terrestres, Alfitouri Gharibil; el líder de la Autoridad de Fabricación Militar, Mahmoud Al-Qatawi; el asesor militar Mohamed Al Asawi y el fotógrafo Mohamed Al Mahjoub.

El presidente de Libia, Mohamed Menfi, anunció, durante una ceremonia en la que se rindió honor a los fallecidos, la promoción a rango de mariscal a Al Haddad, considerada una de las figuras que más respaldó la unificación de las instituciones libias militares y civiles, divididas desde 2014. EFE

