El Reino Unido envía ayuda a las víctimas del terremoto en Afganistán

Londres, 2 sep (EFE).- El Gobierno británico anunció este martes el envío de un paquete de ayuda económica, que incluye «atención sanitaria especial» para mujeres, a las víctimas del terremoto que sacudió Afganistán y que se ha cobrado la vida de más de 1.100 personas.

Las familias afganas que se han visto afectadas por el temblor del domingo, de magnitud 6 , recibirán «financiación de emergencia» a través de fondos que se dividirán «equitativamente entre el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Cruz Roja Internacional (FICR).

«Toda la asistencia del Reino Unido se canaliza a través de socios experimentados, lo que garantiza que la ayuda llegue a los necesitados y no a los talibanes», aseguró el ministro de Exteriores británico, David Lammy.

Un millón de libras esterlinas (1.151.895 euros) se destinará a la respuesta del UNFPA al terremoto, incluyendo equipos móviles de salud, botiquines médicos de emergencia, artículos de higiene y refugios para familias desplazadas.

Los equipos del UNFPA también brindarán atención médica materna y apoyo psicológico en las instalaciones existentes en Kunar, la provincia más afectada.

Por su parte, la financiación a la FICR apoyará la movilización de voluntarios locales para operaciones de búsqueda y rescate y el despliegue de ambulancias para transportar a los afganos heridos a los centros de salud.

«La noticia del terremoto en la provincia de Kunar, en Afganistán, es verdaderamente trágica. El Reino Unido mantiene su compromiso con el pueblo afgano, y esta financiación de emergencia ayudará a nuestros socios a proporcionar atención médica esencial y suministros de emergencia a los más afectados», añadió Lammy. EFE

