El salario mínimo en Venezuela no alcanza ni para el pan

2 minutos

Caracas, 8 ene (EFE).- El salario mínimo en Venezuela, de 130 bolívares al mes, equivale a unos 40 centavos de dólar, según la tasa de cambio oficial vigente este jueves, un monto con el que una persona no puede comprar ni un pan, que se consigue en panaderías de Caracas sobre los 200 bolívares.

Ese sueldo ha perdido poder de compra debido a la constante devaluación de la moneda local frente a la estadounidense, la principal referencia en el país para fijar precios.

El pago se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022, cuando la divisa norteamericana se cambiaba por 4,24 bolívares y, por tanto, el salario equivalía a unos 30 dólares, por lo que desde entonces se ha reducido un 98 % hasta hoy, mientras los precios de bienes y servicios aumentan.

La Constitución establece, en el artículo 91, que todo trabajador «tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales».

El Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 160 dólares: uno de alimentación, en 40 dólares, y otro denominado «ingreso de guerra económica», en 120, depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

El Gobierno achaca la caída de la capacidad de compra a las sanciones de Estados Unidos, principalmente las impuestas contra la industria petrolera venezolana, el principal motor económico del país suramericano.

Estas sanciones fueron aliviadas por el expresidente estadounidense Joe Biden (2021-2025) y radicalizadas por su sucesor, el actual mandatario Donald Trump, el artífice de esas medidas contra el petróleo y otras.

Sindicalistas y trabajadores, así como activistas de oposición, critican que las autoridades mantengan congelado el salario mínimo aun cuando, según el Banco Central de Venezuela (BCV), la economía local mantiene un crecimiento desde el segundo trimestre de 2021, a pesar de lo que el emisor ha descrito como «las adversidades derivadas de la inestabilidad económica internacional y el esquema de agresiones unilaterales».EFE

ven/rod