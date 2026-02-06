El sapo concho de Bad Bunny emerge como cartel de protesta anti-ICE antes del Super Bowl

San Francisco (EE.UU), 5 feb (EFE).- El sapo concho, un anfibio endémico de Puerto Rico en peligro crítico de extinción y Bad Bunny ha utilizado como símbolo autóctono de su reciente gira, ha emergido en la calles de San Francisco en forma de cartel de protesta anti-ICE días antes del Super Bowl.

Bajo la frase ‘ICE Out’ y ‘Chinga la migra’, una frase cargada de un histórico sentimiento de resistencia chicana y latina, la campaña utiliza la imagen del peluche que el artista puertorriqueño convirtió en objeto de culto para exigir el fin de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Los carteles comenzaron a aparecer por las calles del centro de San Francisco, donde se encuentra ubicada la sede de la NFL, en los días previos al Super Bowl LX, como muestra de protesta contra las redadas migratorias y las políticas de deportación que han sacudido a Estados Unidos en los últimos meses.

Se desconoce el origen de esta campaña, que surge en una de las ciudades santuario más pioneras de Estados Unidos. San Francisco posee la potestad de limitar la colaboración de sus cuerpos policiales con las autoridades migratorias federales.

Sin embargo, esta protección se ha puesto a prueba por la intensificación de las tácticas de control de la Administración estadounidense en los últimos meses en ciudades como Mineápolis, cuyas redadas derivaron en la muerte de dos civiles a manos de los agentes de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La jefa de seguridad de la NFL, Cathy Lanier, descartó esta semana la presencia del ICE en operativos migratorios durante el Super Bowl LX, encabezado por la estrella puertorriqueña Bad Bunny.

La decisión de escoger al ‘conejo malo’ para encabezar el descanso del evento deportivo más visto del mundo despertó críticas entre los sectores más conservadores del Partido Republicano, quienes han reprochado que el artista cante español en el escenario más americano.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, tachó de «ridícula» la elección de Bad Bunny y confirmó que no asistirá al evento deportivo más importante del país de este año por estar en contra del cantante. «Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible», afirmó. EFE

