El sector privado en Cuba recibe ya combustible importado pese al asedio petrolero de EEUU

1 minuto

La Habana, 19 feb (EFE).- Pequeñas empresas privadas cubanas confirmaron este jueves a EFE que ya han empezado a recibir en la isla combustible importado en medio del bloqueo petrolero de EE.UU. al país.

Estos miembros del limitado sector privado en Cuba -que hablaron en condición de anonimato- son la punta de lanza de una serie de iniciativas empresariales individuales que trabajan en este sentido, esfuerzos que están sin embargo muy lejos de los volúmenes que necesitaría la isla para escapar de la asfixia energética inducida por Washington.

Este enero EE.UU. detuvo los envíos de petróleo desde Venezuela a la isla y amenazó con aranceles a aquellos países que suministrasen crudo a Cuba. La Habana puso entonces en marcha un duro plan de contingencia para tratar de subsistir sin importaciones energéticas. EFE

jpm/lss