El Senado de EE.UU. vuelve a contrariar a Trump y aprueba revocar los aranceles a Canadá

2 minutos

Washington, 29 oct (EFE).- El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles la revocación de los gravámenes impuestos a las importaciones desde Canadá por el Gobierno del presidente Donald Trump, la segunda vez en dos días en que esta Cámara reprueba una medida arancelaria aprobada por el republicano.

Aunque se trata de una acción un tanto simbólica (ya que debe pasar ahora a la Cámara de Representantes, donde tiene pocos visos de prosperar) la moción presentada por los demócratas y aprobada por 50 votos a favor y 46 en contra llega un día después de que el Senado aprobara la revocación de los impuestos aduaneros aprobados por Trump contra Brasil.

Los senadores republicanos Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska, y Mitch McConnell y Rand Paul de Kentucky se desmarcaron de su partido para votar a favor de la resolución, que requería de una mayoría simple y no estaba sujeta al umbral de 60 votos.

Las tensiones entre ambos países se intensificaron desde agosto cuando Trump elevó los aranceles a Canadá al 35 %, aunque esto fue amortiguado por el efecto del tratado trilateral T-MEC que protege diversos productos.

La tensión llegó a su punto cúspide este fin de semana cuando el repulicano decidió aumentar los aranceles en un 10 % adicional, criticando duramente a los canadienses por un anuncio de protesta a las políticas aduaneras estadounidenses emitido por el estado de Ontario que utilizaba citas del expresidente Ronald Reagan.

Estados Unidos y Canadá comparten una amplia relación comercial que incluye la exportación de petróleo crudo, gas natural, electricidad, vehículos, aviones y una gran gama de maquinaria industrial. EFE

asb-dte/sbb