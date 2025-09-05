The Swiss voice in the world since 1935

El Senado paraguayo autoriza la llegada de una docena de instructores militares de EEUU

Asunción, 5 sep (EFE).- El Senado de Paraguay autorizó la llegada de 12 militares de Estados Unidos para asesorar y capacitar, entre septiembre y diciembre próximo, al Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales (BCFE), confirmó este viernes una fuente del órgano legislativo.

El aval de la Cámara Alta, publicado en su página web y suscrito el miércoles pasado, responde a una solicitud del presidente del país, Santiago Peña, y del ministro de Defensa, Óscar González, enviada al Senado, el pasado 22 de agosto.

Según la solicitud remitida al Legislativo, ingresarán temporalmente cuatro efectivos del Equipo de Asuntos Civiles del Comando de Operaciones Especiales Sur (SOCSOUTH) y ocho instructores del Grupo de Fuerzas Especiales de Estados Unidos, todos con sus respectivos equipos, armamentos y municiones.

Los uniformados llegarán al país entre el 10 y 15 de septiembre y su presencia en Paraguay, según el pedido presidencial, estará enmarcada en el «Programa de Respuesta a Crisis y Contingencia, orientado al fortalecimiento de las capacidades del BCFE», que se celebrará del 15 de septiembre al 31 de diciembre de este año. EFE

