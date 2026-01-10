El sospechoso en el caso de bombas cerca del Capitolio de EEUU el 6 de enero se declara no culpable

Un hombre de Virginia se declaró no culpable este viernes de poner dos bombas caseras cerca de las sedes de los partidos Demócrata y Republicano en vísperas del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, reportaron medios locales.

Brian Cole Jr, de Woodbridge, Virginia, fue arrestado a principios de diciembre tras una búsqueda de casi cinco años.

El sospechoso de 30 años se declaró inocente en una corte federal de Washington de cargos de transporte interestatal de un dispositivo explosivo y de intento de destrucción utilizando materiales explosivos, reportaron CNN y otras cadenas de noticias.

Su arresto fue el primero en más de cuatro años en este caso que dio pie a varias teorías de conspiración entre la extrema derecha.

En un documento de la corte, los fiscales dijeron que Cole confesó en entrevistas con el FBI haber puesto las bombas y que creía que la elección de 2020 le había sido robada al republicano Donald Trump.

El demócrata Joe Biden ganó la elección de 2020, pero Trump continúa diciendo falsamente que él fue el verdadero ganador.

Las bombas ubicadas fuera de las oficinas del Comité Nacional Demócrata y del Comité Nacional Republicano en la noche del 5 de enero no explotaron.

Los dispositivos fueron descubiertos por las autoridades al día siguiente cuando seguidores de Trump ingresaron al Capitolio para evitar la certificación del Congreso de la victoria electoral de Biden.

