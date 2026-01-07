El sucesor de Petro denuncia que EE.UU. quiere influir en los comicios colombianos

Madrid, 7 ene (EFE).- Iván Cepeda, candidato para las elecciones presidenciales de Colombia por la coalición del presidente Gustavo Petro, alertó este miércoles de que el presidente estadounidense Donald Trump está «intentando influir» en la cita electoral que se celebrará en mayo en Colombia, como ya ocurrió, a su juicio, con los comicios de Honduras del pasado mes de noviembre.

«Estados Unidos está intentando influir por todos los medios posibles en nuestras elecciones y lo está haciendo lanzando afirmaciones y tomando acciones que buscan influir claramente en la opinión pública colombiana. No es otra la explicación de catalogar a nuestro presidente (Gustavo Petro) como un narcotraficante y de incluirlo en una lista de narcotraficantes», denunció Cepeda en una rueda de prensa ofrecida en Madrid antes de reunirse con colombianos que viven en España.

