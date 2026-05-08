El Sudeste Asiático estudia crear una reserva de petroleo regional para afrontar la crisis

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Bangkok, 8 may (EFE).- Los líderes políticos de los once países que conforman el bloque del Sudeste Asiático estudian crear una reserva de petroleo regional que les permita afrontar crisis energéticas, dijo este viernes el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos.

El líder filipino, anfitrión hoy de la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que se celebra en Cebú (Filipinas), remarcó que el diálogo con sus homólogos giró en torno a la creación de mecanismos que sirvan para «gestionar y mitigar el impacto de la interrupción del suministro de petróleo y la volatilidad de los precios», en plena crisis por Irán.

Entre las ideas expuestas destaca la creación de una reserva con «diésel, queroseno y gasolina», entre otros productos derivados del petróleo, que permita a los países responder de manera conjunta a situaciones de emergencia.

Filipinas, muy dependiente de las importaciones de petróleo procedentes del Golfo Pérsico, es uno de los países de región, junto a Vietnam y Tailandia, más expuestos por la actual crisis energética derivada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y los bloqueos en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético.

«Tenemos que aprender la lección de la reciente crisis. La ASEAN no debe reaccionar a las crisis, sino que debemos anticipar, preparar y actuar juntos», declaró Marcos durante una rueda de prensa al final de la cita celebrada en la ciudad de Cebú.

El dirigente subrayó que la idea de establecer una reserva regional todavía se encuentra en fase de desarrollo, sin precisar más detalles.

Marcos, quien urgió a una «paz duradera» en Oriente Medio, apuntó que esta reserva serviría para «equilibrar» las diferentes necesidades de cada país frente a una nueva crisis energética.

«Nosotros necesitamos diésel, pero en algunos países escasea el combustible para aviones, en otros es el gas o la gasolina», recordó el dirigente, quien declaró en marzo la emergencia energética en su país para lidiar con la falta de combustible.

Además de la reserva, la ASEAN también discutió sobre cómo reducir su dependencia en los combustibles fósiles, impulsar las energías renovables o conectar las redes de electricidad de las 11 naciones, entre otros asuntos como la seguridad alimentaria, también amenazada por la guerra de Irán por el comercio de fertilizantes, o la interrupción de las rutas marítimas comerciales.

Creada en 1967, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático está integrada por Singapur, Malasia, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Birmania, Brunéi, Laos, Camboya y Timor Oriental. EFE

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