El sujeto abatido tras entrar armado en Mar-a-Lago es identificado como joven de 21 años

2 minutos

Washington, 22 feb (EFE).- El sospechoso que fue abatido por el Servicio Secreto la madrugada del domingo tras entrar de manera «ilegal» y armado con una escopeta en la residencia del presidente, Donald Trump, en Mar-a-Lago (Florida) fue identificado como un joven de 21 años, según confirmó la cadena Fox News.

Austin Tucker Martin, originario de Carolina del Norte, había sido reportado como desaparecido por su familia hace unos días, de acuerdo con ese canal.

El Servicio Secreto de EE.UU. y las autoridades locales informaron esta mañana del suceso en una rueda de prensa. De acuerdo con el alguacil de Palm Beach, dos agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había entrado en el perímetro de seguridad de la residencia de Mar-a-Lago sobre las 01:30 de la madrugada hora local (6:30 GMT).

Cuando fueron a investigar, encontraron a un hombre que llevaba una escopeta y un bidón de gasolina. Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Ric Bradshaw, pero el hombre «levantó el arma» y las fuerzas del orden decidieron disparar.

El joven falleció al momento, según informaron este domingo las autoridades locales de Palm Beach en una rueda de prensa. El presidente no estaba en Mar-A-Lago durante el incidente, ya que pasó el fin de semana en Washington.

Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre el suceso sigue en curso, liderada por el FBI.

El director de esa agencia, Kash Patel, aseguró que se están dedicando «todos los recursos necesarios» y que trabajarán junto con las autoridades locales.

Por su parte, la fiscal general, Pam Bondi, indicó que habló con Trump por la mañana y que el Departamento de Justicia también está «coordinando con las agencias federales» sobre la «intrusión y el tiroteo» en Mar-a-Lago.

Es la segunda vez que una persona armada entra en las propiedades de Trump en Florida. En 2024, durante la campaña electoral, un hombre fue acusado de intentar asesinar a Trump mientras este estaba en su club de golf en West Palm Beach. EFE

aaca/mgr