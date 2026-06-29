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El Supremo de EEUU permite a los estados contar los votos por correo que lleguen tarde

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Washington, 29 jun (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió este lunes que los funcionarios electorales pueden contar las papeletas electorales enviadas por correo que lleguen después del día de las elecciones si tienen el matasellos anterior a esa fecha.

El alto tribunal, que decidió por cinco votos a cuatro, rechazó la impugnación del Comité Nacional del Partido Republicano en una decisión muy importante a pocos meses de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre. EFE

acd/lfp/rcf

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