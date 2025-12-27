El Supremo refuerza medidas contra condenados por golpismo en Brasil tras intento de fuga

(Actualiza con más datos)

Río de Janeiro, 27 dic (EFE).- La Corte Suprema de Brasil ordenó este sábado, un día después de la frustrada tentativa de fuga de uno de los condenados por la trama golpista liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, la prisión domiciliaria de otros 10 sentenciados por golpismo.

La medida, determinada por el magistrado Alexandre de Moraes para evitar nuevos intentos de fuga, fue ejecutada este mismo sábado por la Policía Federal contra diez procesados cuya sentencia aún permite apelación, en los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahía, Tocantins y en Brasilia.

Los condenados detenidos este sábado- entre ellos siete militares del Ejército y el exasesor de asuntos internacionales del Gobierno de Bolsonaro, Filipe Martins,- gozaban de libertad mientras se definía su situación y cumplían apenas algunas medidas cautelares ordenadas por la Corte Suprema como el uso de tobillera electrónica.

Ahora tendrán que permanecer recluidos en su residencia, donde deberán seguir utilizando el aparato rastreador.

Las autoridades también les prohibieron el uso de redes sociales, el contacto con otros investigados y las visitas. Además, les solicitaron la entrega de los pasaportes y suspendieron los permisos de porte de armas de fuego.

La orden se produce tras la captura del exdirector de la Policía de Carreteras de Brasil Silvinei Vasques en Paraguay el viernes, cuando intentaba embarcar hacia El Salvador.

Condenado a 24 años y 6 meses de prisión, Vasques permanecía en libertad en Brasil, ya que su sentencia aún no era firme y podía apelar, y solo cumplía medidas cautelares como el uso de una tobillera electrónica y la restricción de movimientos nocturnos.

En el día de Navidad, el condenado rompió el dispositivo y huyó hacia Asunción en un vehículo alquilado, acompañado de un perro y provisiones.

El viernes fue interceptado en el aeropuerto de Asunción tras ingresar irregularmente al país con la identidad de un ciudadano paraguayo, posteriormente expulsado y finalmente detenido por las autoridades brasileñas en Foz de Iguazú.

Vasques, quien este sábado fue trasladado a una prisión en Brasilia, fue hallado culpable por el Supremo de haber organizado una operación para dificultar el acceso de votantes a los centros electorales en la segunda vuelta de 2022, favoreciendo a Bolsonaro, quien finalmente fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro cumple en una celda especial de la Policía Federal de Brasilia una condena de 27 años y 3 meses de prisión, aunque actualmente se encuentra ingresado en un hospital privado de la capital del país donde se recupera de una cirugía de hernia bilateral. EFE

