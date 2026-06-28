El sur de Portugal, sacudido por un seísmo de magnitud 4,1 que no causó daños

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Lisboa, 28 jun (EFE).- El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA)informó este domingo de que fue registrado un temblor de magnitud de 4,1 en la escala de Richter a 70 kilómetros de la costa del Algarve (sur del país) y que fue sentido con mayor intensidad en los municipios de Lagos y Portimão sin causar daños.

El temblor se produjo a las 07.59 hora local (una hora menos GMT), con epicentro en el mar, a cerca de 70 kilómetros al oeste-suroeste del Cabo de San Vicente (en el extremo sudoeste de la península ibérica), precisó el IPMA.

Según sus datos, no ha causado daños personales y ni materiales y fue sentido con intensidad máxima II/III (escala de Mercalli modificada) en los municipios de Lagos y Portimão, en el distrito de Faro.

De acuerdo a la escala de Mercalli modificada, una intensidad III implica que el temblor es sentido dentro de las casas, los objetos colgantes se balancean y se nota una vibración similar a la provocada por el paso de vehículos pesados. EFE

cch/rml