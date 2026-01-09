El temporal provoca cancelaciones de trenes y cierres de colegios en Alemania

3 minutos

Berlín, 9 ene (EFE).- El temporal Goretti, conocido en Alemania como Elli, obligó este viernes a cancelar los trenes de larga distancia en el norte del país, mientras que en varias zonas cerraron los centros de enseñanza, en previsión de fuertes nevadas y de hielo en las calzadas.

El operador ferroviario Deutsche Bahn suspendió por la mañana hasta nuevo aviso, pero al menos hasta el mediodía, la circulación de trenes de larga distancia en el norte del país, después de haber reducido ya la víspera la frecuencia y la velocidad de los desplazamientos.

«Por supuesto queremos evitar a toda costa situaciones de que haya trenes que se queden atascados a mitad de trayecto», dijo un portavoz, Achim Stauss, a la televisión pública ARD, tras explicar que en particular el importante nodo ferroviario de Hannover (centro) se hallaba muy afectado por el temporal.

Deutsche Bahn ya había ofrecido el jueves a todos los pasajeros aplazar sus viajes si así lo deseaban sin un coste adicional.

En varias regiones del noroeste del país, como Hamburgo, Bremen y parte de Baja Sajonia y de Schleswig-Holstein se suspendieron las clases o se trasladaron a la modalidad online, en los centros que disponen de esta posibilidad, mientras que en Berlín las autoridades decidieron que la asistencia fuera opcional.

En las zonas más afectadas se clausuraron los cementerios -por el riesgo de caída de ramas- y se suspendió el servicio de recogida de basuras, mientras que en el mar del Norte los fuertes vientos obligaron a suspender el servicio de ferry que conecta la costa con las islas.

En un inicio, el Servicio Metereológico Alemán (DWD), había advertido también del riesgo de grandes acumulaciones de nieve en la capital alemana, aunque posterioremente redujeron el nivel de alerta para Berlín y el circundante estado federado de Brandeburgo, ya que las nevadas pronosticadas no llegaron a producirse.

El aeropuerto de Berlín – Brandeburgo (BER) operaba por ello con normalidad y una portavoz explicó a EFE que si algunos vuelos habían sido cancelados o estaban sufriendo retrasos, era por las dificultades causadas por el temporal en otros países europeos.

No obstante, las bajas temperaturas y el hielo provocaron numerosos accidentes viales incluso en aquellas partes del país menos afectadas por la borrasca, como la sureña Baviera, donde dos personas perdieron la vida tras un impacto frontal en una carretera del distrito de Dingolfing-Landau.

En el oeste de Hesse (sur), tres autovías, la A7, la A4 la A5, se vieron bloqueadas en ambos sentidos por la nieve, mientras que en muchos otros puntos de Alemania se registraron atascos o restricciones al tráfico. EFE

cph/rz/crf

(foto) (vídeo)