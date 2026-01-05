El tenista peruano Ignacio Buse inicia el 2026 dentro del ‘top 100’ de la ATP

1 minuto

Lima, 5 ene (EFE).- El tenista peruano Ignacio Buse comenzó el 2026 situado dentro del ‘top 100’ del ránking de la ATP mientras se recupera de una lesión con la expectativa de poder participar en las clasificatorias de la Copa Davis, donde el equipo peruano se enfrentará a Alemania.

Tras la última actualización de la clasificación de la ATP, Buse subió dos posiciones y ocupa ahora el puesto 100, al que volvió luego de tres años y cinco meses.

El peruano, de 21 años, tuvo un propicio 2025 en el que ganó el Challenger de Helbronn (Alemania) y el Challenger 125 de Sevilla (España), además de ser clave en la eliminatoria del Grupo Mundial I de la Copa Davis, donde Perú ganó a Portugal en Lima.

Actualmente Buse se recupera de una lesión que le llevó a interrumpir su pretemporada y usar una bota ortopédica y multas, lo que hace que no pueda confirmarse su presencia en el Abierto de Australia ni tampoco su participación en la serie de la Davis contra Alemania, programada para el 6 y 7 de febrero. EFE

