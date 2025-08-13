El tifón Podul se interna en el mar tras azotar el sur y este de Taiwán

Taipéi, 13 ago (EFE).- El tifón Podul volvió a internarse este miércoles en el mar tras atravesar el sur y el este de Taiwán, donde en las últimas horas ha dejado fuertes vientos e intensas precipitaciones que provocaron cortes de electricidad en miles de hogares y obligaron a evacuar a miles de personas.

La tormenta tocó tierra cerca del municipio de Taimali, en el condado oriental de Taitung, en torno a las 13:00 horas (05:00) de hoy, con vientos máximos sostenidos de 154,8 kilómetros por hora (km/h) en su centro y ráfagas de hasta 190,8 km/h, según la Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán.

Con un radio de unos 180 kilómetros, el temporal se encontraba en aguas frente a la ciudad sureña de Tainan a las 16:15 horas y, según las últimas estimaciones del organismo, continuará su recorrido por el estrecho de Taiwán rumbo a la provincia suroriental china de Fujian.

La CWA mantiene la alerta marítima y terrestre por tifón para gran parte del territorio insular, con excepción de las regiones septentrionales de Keelung, Taipéi, Nuevo Taipéi, Taoyuan, Hsinchu, Yilan y el archipiélago periférico de Matsu, así como avisos por «lluvias torrenciales» en Kaohsiung, Pingtung, Taitung y Hualien.

A las 13:30 horas, el municipio de Fuli, en el condado oriental de Hualien, era el que más precipitaciones había recibido con 277 milímetros (mm) de lluvias acumuladas, seguido por la localidad de Chishang, con 266,5 mm, y el pueblo de Chunri, con 258,5 mm.

Catorce condados y ciudades suspendieron total o parcialmente las clases y actividades de oficina ante el avance de la tormenta, aunque en Taipéi, sede de los mercados financieros, la situación fue de normalidad, con lluvias y ráfagas de viento ocasionales.

Miles de cortes de luz y evacuaciones

Los fuertes vientos del tifón provocaron cortes de luz en más de 4.900 hogares de la ciudad sureña de Kaohsiung y en otras 4.700 viviendas de la localidad norteña de Taoyuan, según datos recogidos por la agencia de noticias CNA.

El tifón también obligó a cancelar centenares de vuelos internacionales y domésticos, ralentizó los servicios de tren de alta velocidad en la densamente poblada costa oeste y motivó la evacuación preventiva de más de 3.500 personas en Kaohsiung, Pingtung y Tainan.

En el condado septentrional de Chiayi, un hombre de 28 años cayó al mar mientras pescaba y fue arrastrado por las olas. Tras más de una hora de búsqueda, los equipos de rescate aún no han logrado localizarlo.

Según la Agencia Meteorológica Central, Podul adquirió la categoría de tifón el lunes por la noche, cuando se encontraba unos 1.000 kilómetros al este del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de Taiwán.

La llegada de la tormenta se produce tras un mes de julio en el que Taiwán fue azotado por el tifón Danas, que causó dos muertos y más de 500 heridos, y por más de una semana de lluvias torrenciales que dejaron al menos cinco fallecidos, 78 heridos y pérdidas millonarias en el sector agrícola local. EFE

