El tifón Podul toca tierra en China tras dejar un desaparecido y 100 heridos en Taiwán

Pekín, 14 ago (EFE).- El tifón Podul tocó tierra este jueves en la provincia suroriental china de Fujian, horas después de atravesar la isla de Taiwán, donde dejó un desaparecido, 100 heridos y 8.000 evacuados.

Según el observatorio meteorológico provincial de Fujian, el fenómeno impactó sobre las 00:30 hora local (16:30 GMT del miércoles) en la costa del condado de Zhangpu con la fuerza de una tormenta tropical severa y vientos máximos sostenidos de 108 kilómetros por hora cerca de su centro.

Este miércoles, Podul había tocado tierra en el municipio de Taimali, en el condado taiwanés de Taitung (este), con vientos sostenidos de 154,8 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 190,8 km/h, antes de internarse de nuevo en el mar rumbo al continente.

En Taiwán, las autoridades informaron de un hombre desaparecido, 100 personas heridas y 8.000 evacuados, así como de cortes de electricidad, suspensión de clases y cancelación de vuelos.

El temporal provocó cortes de electricidad en la isla que afectaron a más de 292.000 hogares, de los que unos 42.000 seguían sin suministro anoche.

Las lluvias más intensas se registraron en el condado meridional de Pingtung, con 446 milímetros en apenas 18 horas, causando inundaciones en varias localidades y el desalojo preventivo de más de un millar de residentes.

La llegada de Podul a Fujian se produce después de que dicha provincia y su vecina Cantón activasen el miércoles el nivel 2 de emergencia por tifón, el segundo más alto en el sistema chino de cuatro grados, lo que implica la puesta en marcha de planes de evacuación, la suspensión de actividades en zonas expuestas y el despliegue de equipos de rescate.

En áreas concretas del sureste de Fujian y del este de Cantón se esperaban precipitaciones extremas y fuertes ráfagas de viento en la madrugada local del jueves.

Ambas provincias han ordenado reforzar la vigilancia meteorológica, suspender actividades marítimas y turísticas en áreas expuestas y evacuar preventivamente a poblaciones en riesgo.

Los tifones son fenómenos meteorológicos recurrentes en el sureste de China y Taiwán durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas. EFE

