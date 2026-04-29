El Tigres de las brasileñas Cordinali y Nascimento visita al Toluca de Le Sommer

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Toluca (México), 29 abr (EFE).- El Tigres UANL de las brasileñas Jheniffer Cordinali y Mariza Nascimento visita este jueves al Toluca de la francesa Eugenie Le Sommer en un esperado duelo de cuartos de finales del Clausura del fútbol femenino de México.

Cordinali, en el ataque; Nascimento, en la defensa, serán dos de las piezas claves de las ‘Amazonas’, equipo de la campeona mundial española Jennifer Hermoso, que pretende convertirse el próximo mes de mayo en el primer conjunto con ocho títulos.

Si bien es favorito, el Tigres deberá ser cauteloso en casa de su rival, que tratará de sacar ventaja en su casa, 2.600 metros sobre el mar.

Dirigido por el francés Patrice Lair, Toluca le dio pelea a las regias en el partido entre ellas en la jornada 4 del campeonato, ganado por Tigres, 1-2 con un gol de último instante de Aaliyah Farmer.

Para ganar este jueves, el cuadro de Lair deberá mejorar su defensa, única forma de detener la ofensiva de Tigres, liderada por Diana Ordóñez.

El partido tendrá el atractivo del duelo entre las dos mejores anotadoras del certamen. Le Sommer compartió el liderato de las artilleras con Ordóñez, ambas con 18 anotaciones, y ahora saldrán a refrendar su buen momento para ayudar a sus equipos.

Tigres anotó tres goles más que las Diablas y aceptó cuatro menos, sin embargo, lo sucedido hasta ahora cuenta poco porque mañana todo empezará de cero para ambos cuadros.

Con 11 finales jugadas, de las cuales ganó siete, Tigres es el equipo más triunfador del circuito; sin embargo, el Toluca ha crecido en los dos últimos años y tiene con qué para lastimar a las favoritas.

La fase de los ocho mejores comenzará este miércoles, cuando el América de la delantera española Irene Guerrero visitará al Juárez FC de la guatemalteca Aisha Solórzano y el Monterrey de la goleadora española Lucía García se meterá en casa del Cruz Azul de la nigeriana Uchenna Kanu.

Mañana, antes del Toluca-Tigres UANL, el Pachuca de la ‘Pichichi’ Charlyn Corral visitará a las Chivas de Guadalajara en un duelo de difícil pronóstico.

Los partidos de vuelta de cuartos de finales se jugarán el próximo fin de semana. EFE

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