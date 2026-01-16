El tráfico de contenedores en los puertos de Panamá crece un 3,6 % en 2025

3 minutos

Ciudad de Panamá, 16 ene (EFE).- El movimiento de contenedores en los puertos de Panamá creció un 3,6 % en 2025, en relación al año anterior, y llegó a 9.915.357 TEUs o unidades equivalentes a 20 pies, según las cifras preliminares de la Autoridad Marítima panameña (AMP).

La variación de 2025 está muy por debajo del 15,1 % registrado en 2024, aunque tiene lugar en medio de la volatilidad que caracteriza al comercio mundial debido a la política arancelaria de EE.UU. y conflictos bélicos como la guerra Rusia contra Ucrania.

De acuerdo con las estadísticas oficiales publicadas este viernes en la web de la AMP, julio fue el mes con mayor tráfico de carga en 2025 al registrar 881.648 TEUs, seguido de octubre (872.157) y diciembre (852.773), mientras que febrero fue el de menor circulación con 717.142 TEUs.

El puerto más activo de 2025 fue nuevamente el SSA Marine MIT, conocido como el puerto de Manzanillo (Caribe) y operado por la multinacional estadounidense SSA Marine, que registró 2.861.352 TEUs, un 5,5 % más que el año anterior (2.712.653).

A Manzanillo le siguió el puerto de Balboa (Pacífico), operado por Panama Ports Compañy (PPC), de la hongkonesa CK Hutchison Holdings, con 2.676.768 TEUs, un 1,8 % más que el año previo (2.629.435).

El puerto de Balboa y el de Cristóbal (Atlántico) están incluidos en la venta global de más de 40 terminales operadas por CK Hutchison por cerca de 23.000 millones de dólares al consorcio integrado por el gestor de fondos estadounidense BlackRock y por Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario del gigante naviero MSC, una operación que se ha visto frenada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos.

El tercer puerto con más movimiento de carga en 2025 fue el Colon Container Terminal (CCT), situado en el Atlántico y operado por el Grupo Evergreen de Taiwán, con 1.736.582 TEUs, un 10,2 % más que en 2024 (1.575.475).

El PSA Panama International Terminal, del Grupo PSA International con sede en Singapur y conocido como el puerto de Rodman (Pacífico), fue el cuarto con mayor movimiento de contenedores con 1.354.708 en 2025, con una caída del 2,1 % respecto al año anterior (1.384.250).

El puerto de Cristóbal (Atlántico), de PPC, registró 1.210.528 TEUs en 2025, un 9,4 % más que el año anterior (1.107.006).

En las estadísticas de 2025 destaca el derrumbe del 53,1 % en el movimiento de contenedores en el puerto Bocas Fruit Co., conocido como Puerto de Almirante, una terminal bananera situado en la provincia occidental Bocas del Toro, donde la neurálgica industria del banano se fue a pique por una huelga sindical entre abril y junio.

La caída del 53,1 % en 2025, cuando Almirante registró 75.419 TEUs, contrasta con el crecimiento del 107,6 % del 2024, cuando el puerto registró 160.952 TEUs. EFE

gf/jrh