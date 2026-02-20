El trofeo de la Copa del Mundo hacer soñar a los hinchas en Paraguay

Ron González

Luque (Paraguay), 20 feb (EFE).- El argentino Abel Aguilera contempla a través de la barrera protectora el trofeo de la Copa del Mundo que se exhibe desde el jueves en el Museo Conmebol de la ciudad paraguaya de Luque, cercana a la capital Asunción, y no puede evitar emocionarse y soñar con que su país levante nuevamente el trofeo.

«Es una sensación muy linda, para el que le gusta el fútbol, es una sensación rara, te da emoción», dijo a EFE el hombre de 46 años tras hacer fotos del trofeo, una versión 100 % idéntica a la que reciben los ganadores del Mundial y que en el mundo del deporte es conocida como ‘winners trophy’.

Este seguidor de Boca Juniors viajó los más de 1.000 kilómetros que separan a su natal Buenos Aires de Luque para visitar a familiares y conocer el Museo Conmebol, un espacio que persigue destacar a los jugadores y momentos más memorables del fútbol sudamericano.

«No sabía que estaba, me la encontré de casualidad», agregó sobre el galardón, que 48 selecciones buscarán conquistar en la cita de Estados Unidos, México y Canadá este 2026.

«Vamos por la cuarta», apuntó luego tras recordar que la selección argentina ha ganado tres veces el trofeo más codiciado por los futbolistas, una de esas de la mano del fallecido ídolo mundial Diego Armando Maradona (1960-2020) en el Mundial de 1986.

Con todo, Aguilera aseguró que «por cábala» los argentinos jamás consideran a la Albiceleste como favorita a ganar el Mundial, porque siempre hay sorpresas.

Y también decepciones, como cree ocurrirá con la selección francesa de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, por la que, dijo, no apostaría un peso.

Para este amante del balompié, los favoritos a ganar el Mundial son Alemania, Portugal, Marruecos y España, una selección que consideró tiene mucho talento.

Pelear por la copa del mundo

La tarde del viernes, el paraguayo Mauricio Riquelme era uno de los muchos visitantes que se hacía fotos con la copa en el Museo Conmebol.

«Es una emoción inexplicable ver de cerca la copa», dijo a EFE el hombre de 38 años. «Todos los países del mundo se imaginan ganándola», añadió.

Riquelme recorrió casi 40 minutos en auto para llevar a su familia a ver el trofeo, uno que espera la Albirroja del seleccionador argentino Gustavo Alfaro sea capaz de traer a casa.

«La fe y las esperanzas son lo último que se pierde», prosiguió.

Mientras su esposa y dos hijas se retrataban junto al trofeo, grupos de brasileños, argentinos y paraguayos esperaban turno.

La mayoría de ellos no volverá a estar tan cerca del preciado galardón, por lo que se hacen tantas fotos y videos como pueden.

A casi todos los visitantes se les acercaba un guía del museo, que les hacía preguntas y les ofrecía datos del trofeo.

«Pesa seis kilos y poco más», reveló el hombre, al tiempo que aclaraba que este no es el trofeo real, sino la versión que se entrega a los ganadores -que tiene menos oro, aunque representa lo mismo- y que desde hoy se exhibirá de forma permanente en el Museo Conmebol.

Sin embargo, para los fanáticos del fútbol no hay diferencias entre ambos trofeos. EFE

