El turismo internacional en México crece un 11,9 % en marzo

2 minutos

Ciudad de México, 12 may (EFE).- México recibió en febrero un 11,9 % más de turistas internacionales que en el mismo mes de 2025, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al país llegaron 9,36 millones de turistas extranjeros en el tercer mes de 2026, comparado con los 8,37 millones del mismo periodo del año anterior, según el informe del organismo autónomo.

El principal repunte anual fue con los visitantes fronterizos, que en marzo de 2026 crecieron un 33,9 % interanual hasta superar los 1,94 millones de personas.

En contraste, la cifra de quienes llegaron por avión decreció un 7,5 %, hasta los 2,22 millones.

Por otro lado, el gasto total de los turistas internacionales cayó en marzo un 3,4 % interanual al pasar a de 3.667,1 millones de dólares a 3.541,1 millones de dólares.

Asimismo, el gasto medio de cada turista descendió un 13,7 % hasta los 378,1 dólares, comparado con los 438,2 dólares de marzo de 2025.

Los datos reflejan una tendencia al alza del turismo en México, que recibió 47,78 millones de turistas internacionales en 2025, un 6,1 % más que en 2024, un incremento sostenido desde el fin de la pandemia de la covid-19.

El ingreso de divisas por viajeros internacionales en 2025 totalizó 34.991,6 millones de dólares, un 6,2 % más que el año anterior.

México es el sexto país más visitado del mundo, según el Gobierno y empresarios, de acuerdo con datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), mientras que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, fijó como meta llegar al top 5.

La economía relacionada con el turismo, que el Inegi llama producto interior bruto (PIB) turístico, creció un 1,3 % anual al cierre de 2025.

Los datos se insertan en la tendencia de recuperación del turismo en México, que recibió 47,8 millones de turistas internacionales en 2025, un 6,1 % más que en 2024, con ingresos por 34.991,6 millones de dólares. EFE

jsm/psh