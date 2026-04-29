El turismo interno en Perú generará 135 millones de dólares por el día del trabajo

2 minutos

Lima, 29 abr (EFE).- El turismo interno en Perú durante el fin de semana largo que empieza el primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, generará un impacto económico de 135 millones de dólares por los viajes de 945.000 turistas peruanos a destinos al interior del país, según estimó este miércoles el gobierno.

El esperado incremento del flujo de viajeros consolidaría la tendencia de recuperación del turismo interno, teniendo en cuenta que el año pasado, en el mismo periodo, hubo 939.000 viajes alrededor de Perú con un impacto de 120 millones de dólares, de acuerdo a las cifras compartidas por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes.

La capital, Lima, seguirá siendo el principal mercado emisor de turistas internos, dado que sus residentes representan el 40 % del flujo total de viajes internos en el festivo del 1 de mayo y los días posteriores.

El ministerio proyecta una permanencia promedio de tres noches y un gasto promedio cercano a 500 soles (142 dólares ó 122 euros) por persona, muy similar al comportamiento registrado en 2025.

Sobre los patrones de viaje y destinos preferidos, en este festivo se suelen elegir viajes de corta duración y destinos cercanos con clima favorable y oferta gastronómica, en regiones como las sureñas Ica y Arequipa, la centroandina Junín, las norteñas La Libertad y Lambayeque, o la amazónica San Martín.

Asimismo, se prevé que más del 70 % de turistas opte por destinos que ya conocen, lo cual evidencia una preferencia por opciones seguras, accesibles y de planificación relativamente rápida.

El principal motivo de viaje seguirá siendo la visita a familiares y amigos, que representó más del 60 % de los viajes en el feriado de 2025, seguido por actividades de recreación y descanso.

Además, se prevé que se mantengan los patrones de viaje observados en años previos, como el predominio del transporte terrestre, especialmente el bus interprovincial; la alta preferencia por alojamiento en viviendas de familiares o amigos; y la organización del viaje por cuenta propia.

Las autoridades peruanas trabajan también para recuperar el flujo de turistas extranjeros a las cifras previas a la pandemia, después de llegar a los 4,4 millones de visitantes en 2025, lo que representó un 78 % del nivel anterior a 2020. EFE

mmr/fgg/rrt