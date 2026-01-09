El unicornio chino de la IA MiniMax se dispara en su salida a bolsa en Hong Kong

La acción de la empresa emergente china de inteligencia artificial MiniMax se anotó este viernes una subida del 109% en su primera jornada en la bolsa de Hong Kong, en una operación con la que recaudó el equivalente de 619 millones de dólares.

El exitoso debut indica que la fuerte demanda de los inversores está premiando a este sector en rápido desarrollo en el gigante asiático.

La víspera, su rival Zhipu AI, creadora de la herramienta Z.ai, debutó en la bolsa hongkonesa con una subida de más del 12%, tras una oferta pública (OPI) inicial de 558 millones de dólares. La compañía se anotó una ganancia del 20,6% en su segundo día de cotización, este viernes.

Estas operaciones de los gigantes chinos preceden a cualquier posible anuncio de salida a bolsa por parte de las estadounidenses OpenAI, creadora de ChatGPT, o de Anthropic, conocida por el chatbot Claude.

MiniMax, creada en 2022, tiene 200 millones de usuarios y varias aplicaciones, entre ellas su generador de video insignia Hailuo AI.

Su director ejecutivo, Yan Junjie, es un exdirectivo de la empresa líder de software de IA SenseTime, que ahora figura en la lista negra del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

El avance y la aplicación de la IA «dependen de la innovación tecnológica continua, pero aún más de la inclusión y la apertura de todo el proceso», dijo Yan en la ceremonia de lanzamiento el viernes.

MiniMax indicó que los ingresos de la salida a bolsa se utilizarán para investigación durante los próximos cinco años, con el fin de desarrollar modelos básicos y productos nativos de IA.

El equipo de esta «startup» incluye a investigadores que anteriormente trabajaron para gigantes tecnológicos como Google, Microsoft, Alibaba y DeepSeek.

