El Vaticano espera profundizar los lazos con los anglicanos con la visita de Carlos III

Ciudad del Vaticano, 17 oct (EFE).- El Vaticano espera ahondar en los lazos con la iglesia anglicana durante la visita de los reyes británicos, Carlos III y Camila, a la Santa Sede para reunirse con el papa León XIV y participar en varios actos el 23 de octubre.

«El camino de diálogo con la iglesia anglicana debe ser reconocido aunque aún queden muchos pasos por dar», declaró este viernes en una rueda de prensa el secretario del Dicasterio vaticano para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, monseñor Flavio Pace.

Carlos III y Camila ya habían pasado por la Santa Sede el pasado abril en el marco de una visita de Estado a Italia, manteniendo un encuentro con el papa Francisco pocos días antes de morir, y ahora se verán por primera vez con su sucesor, León XIV.

Pace ha afirmado que el propio monarca «había expresado su deseo de que su visita a la Santa Sede tuviera una fuerte dimensión espiritual con una oración junto al Santo Padre».

La jornada del 23 de octubre estará dividida en dos partes: por la mañana en el Vaticano y por la tarde en Roma, en concreto en la basílica de San Pablo Extramuros.

En la primera, los soberanos se reunirán con el pontífice a partir de las 11.00 hora local (9.00 GMT) y después rezarán juntos en la Capilla Sixtina por el cuidado del medioambiente, para reunirse después con empresarios y asociaciones comprometidos en esa tarea.

«Este encuentro subrayará la importancia de la colaboración de todos contra el cambio climático», relató la secretaria del Dicasterio del Desarrollo Humano Integral, Alessandra Smerilli.

Por la tarde se desplazarán a la basílica romana de San Pablo Extramuros -sin el papa- para participar en un acto de fuerte valor ecuménico, es decir, para avanzar en las relaciones entre el catolicismo y la iglesia anglicana, escindida en 1534.

Este templo está muy vinculado a la monarquía inglesa: hasta el cisma tenía a sus reyes como protectores, en su escudo se lee el lema de la Orden de la Jarretera y en 1966 acogió un encuentro histórico entre ambas ramas cristianas en el que el papa Pablo VI puso simbólicamente su anillo al arzobispo de Canterbury.

Ahora Carlos III recibirá el título de ‘Royal confrater’, así como un escaño de madera con el escudo de la Casa Real Británica y el lema ‘Ut unum sint’, titulo de una encíclica ecuménica extraído de una frase bíblica que evoca la unidad de los creyentes.

Aunque el rey estará acompañado por varios representantes eclesiásticos, en esta ocasión no estará la primera mujer elegida arzobispa de Canterbury. En su lugar viajará el arzobispo de York, Stephen Cottrell, pues la nueva primada anglicana asumirá el cargo en enero, según justificó Pace. EFE

