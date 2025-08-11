El velero de la ONG Open Arms rescata a 51 migrantes en el Mediterráneo central.

1 minuto

Roma, 11 ago (EFE).- El velero ‘Astral’ de la ONG española Open Arms rescató anoche a 51 migrantes que se encontraban en una embarcación a la deriva en el Mediterráneo central y se dirigen ahora a la isla italiana de Lampedusa.

Las 51 las personas rescatadas, procedentes de Guinea Conakry, Costa de Marfil, Sierra Leona, Malí y Burkina Faso, habían partido de Sfax, en Túnez, el pasado 6 de agosto, informó este lunes la ONG en una nota.

«En el momento del rescate, la avería de la embarcación y la creciente altura de las olas hicieron necesario y urgente el traslado de los 51 migrantes al velero Astral, que luego puso rumbo a Lampedusa», señalaron.

Entre ellos había 21 menores: 3 bebés de unos 6/7 meses y 18 menores no acompañados, así como 11 mujeres, dos de ellas embarazadas de 4 y 5 meses, añadió la ONG.

Según el informe redactado por el médico a bordo del velero Astral, «las personas presentaban deshidratación, mareos e hipotermia generalizada y muchos de ellos también presentaban eritemas y quemaduras en la zona inguinal debido a la mezcla de gasolina y agua de mar».

Open Arms denunció que «se están produciendo de nuevo muchas salidas desde Túnez en embarcaciones precarias, como en el caso de la embarcación de hierro en la que viajaban las 51 personas rescatadas ayer por la noche. Además, hay muchos menores no acompañados y niños de pocos meses».

De hecho, comunicaron, el velero Astral ya había rescatado en las 24 horas anteriores a 40 personas que viajaban en una embarcación similar. EFE

ccg/lab

(vídeo)