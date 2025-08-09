The Swiss voice in the world since 1935

El venezolano Borregales ejecuta perfecto en triunfo de los Patriots sobre los Commanders

Redacción Deportes, 8 ago (EFE).- El venezolano Andrés Borregales, pateador novato de los New England Patriots, estuvo perfecto este viernes en su intento de gol de campo y en tres puntos extra en la victoria de su equipo 48-18 sobre los Washington Commanders en la semana 1 de la pretemporada de la NFL.

Borregales, de 22 años, seleccionado en la sexta ronda del Draft del pasado mes de abril, conectó su primer punto extra, luego del espectacular regreso de patada de 100 yardas hasta la anotación de TreVeyon Henderson en la primera jugada del partido. Acertó su gol de campo de 22 yardas a cinco segundos del final del primer cuarto.

Hizo bueno sus otros dos puntos extra en el tercer cuarto y en el último periodo.

Los ‘Pats’ redondearon el triunfo con una buena actuación de Drake Maye, su ‘quarterback’ titular, quien convirtió una anotación con un acarreo de 16 yardas, uno más de su sustituto Joshua Dobbs y de Terrell Jennings.

En otro partido, el novato Shedeur Sanders brilló con dos envíos de anotación en el triunfo 10-30 de los Cleveland Browns sobre los Carolina Panthers.

Shedeur, hijo del miembro del Salón de la Fama Dieon Sanders, tuvo una brillante presentación en los controles de los Browns con los que además del par de envíos de ‘touchdown’ conectó 14 de 23 envíos para 138 yardas en los tres periodos que duró en el campo.

El jugador de 23 años fue seleccionado en la quinta ronda del Draft del pasado mes de abril. Su debut generó gran expectativa por ser hijo de la leyenda que triunfó con los Cowboys y los 49ers en los Super Bowl XXIX y XXX, respectivamente.

Con las lesiones de Kenny Pickett y Dillon Gabriel, y su exhibición de este viernes, Shedeur abrió la posibilidad para pelear por la titularidad con Joe Flacco, veterano de 40 años, quien fue contratado por los Browns para esta campaña.

– Resultados de la semana 1 de la pretemporada de la NFL:

07.08: Ravens 24-16 Colts, Eagles 34-27 Bengals y Seahawks 23-23 Raiders.

08.08: Falcons 10-17 Lions, Panthers 10-30 Browns y Patriots 48-18 Commanders.

09.08: Bills-Giants, Vikings-Texans, Rams-Cosboys, Jaguars-Steelers, Buccaneers-Titancs, Packers-Jets, Cardinals-Chiefs y 49ers-Broncos.

10.08: Bears-Dolphins y Chargers-Saints. EFE

dep-as/gb/car

